На президентских выборах в Румынии согласно последним данным опросов лидирует независимый кандидат Кэлин Джорджеску, который в случае победы обещает прекратить военную помощь Киеву и экспорт украинского зерна через румынский порт на Черном море. Как это повлияет на военный конфликт на Украине, разбирался спецкор RTVI Алексей Сочнев.

По данным опроса Atlas Intel, проведенного в период с 2 по 4 декабря 2024 года, Кэлин Джорджеску получит наибольшее количество голосов во втором туре президентских выборов — 47%, в то время как его соперница Елена Ласкони получила бы только 43%. 6,5% румын заявили, что проголосовали бы против всех, а 2,7% заявили, что не знают, за кого бы проголосовали. Джорджеску симпатизирует Трампу, своим соратником в ЕС считает Орбана и не стесняется публично высказывать своё уважение дипломатическим качествам Владимира Путина.

В интервью агентству Reuters перед вторым туром президентских выборов Джорджеску пообещал запретить дальнейший экспорт украинского зерна через Румынию и прекратить военную помощь Киеву, а также заявил, что Бухарест не обязан придерживаться обязательств НАТО по расходам на оборону. Также политик поставил под сомнение эффективность финансирования Евросоюза и заявил, что в случае его победы интересы Румынии будут на первом месте.

«Забота румынского народа — быть счастливым. Он не может быть счастлив, тратя свои деньги на других. Если НАТО оборонительный блок, то он должен оставаться оборонительным. Я верю в одно — Румыния ни перед кем не имеет обязательств», — сказал Джорджеску.

В своих заявлениях по военному конфликту с Украиной кандидат в руынские президенты придерживается последовательной позиции — прекращения любой помощи Киеву. «Украина — вымышленное государство, Румыния выиграет больше, если сохранит хорошие отношения с Китаем и Россией», — говорил он в 2022 году в интервью Realitatea TV. Политик уверен, что противостоит «кукловодам» Сороса, которые контролируют международную политику, он считает, что «пандемия и кризис на Украине являются их методами манипуляции».

Румыния и Украина

Расположенная на стыке Востока и Запада и имеющая удобный выход к Черному морю Румыния наравне с Польшей стала для Киева ключевой страной, обеспечивающей логистику товаров, военных грузов, топлива и транспортировку военнослужащих. Киев настаивал на большем — Румыния, как и Польша, в рамках плана победы Зеленского, должна была бы использовать системы ПВО НАТО для обеспечения над Украиной «зонтика», защищающего от российских ракет, а ее аэродромы стать местом дислокации отданных Украине самолетов F16.

Бухарест в своей внешней политике продолжает придерживаться стратегического партнерства с США, а не с Германией. В 1999 году румынские власти поддержали натовские бомбардировки Югославии, предоставив американской авиации свое воздушное пространство. После 11 сентября 2001 года Румыния оказывала поддержку США, приняв участие в операциях в Афганистане и Ираке. Но сегодня избранный президент США демонстрирует желание достичь мира и усадить Россию и Украину за стол переговоров. И румынский политик Калин Джорджеску в своих обещаниях следует его политическим нарративам.

Какую военную помощь может потерять Украина

Румыния к концу 2024 года передала Украине все свое свободное вооружение, которое могла отдать без ущерба для собственной обороноспособности. Долгое время руководители страны скрывали масштабы поставок, но в мае 2024 года посол Румынии в США Андреа Мурару рассказала, что ее страна послала Украине 15 пакетов военной помощи.

ВСУ получили американскую РСЗО «Пэтриот», румынские 122-мм пусковые установки АPRA-40, плавающие БТР TAB-71, артиллерийские боеприпасы 152 мм и 122 мм, гранатометы СПГ-7, РПГ-9 и крупнокалиберные пулеметы ДШК. Румынские специалисты также обучали украинских пилотов управлять F-16 в учебном центре на авиабазе Борча 86 (первый центр в Европе по обучению управлению F-16).

Подбитая или неисправная военная техника ВСУ перевозилась для ремонта в Румынию, а в апреле 2024 года немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что к концу месяца запустит центр технического обслуживания и логистики для используемого Украиной вооружения. Центр расположен в румынском Сату-Маре, недалеко от границы с Украиной. В частности, там обслуживают самоходные гаубицы, танки Leopard и Challenger, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и военные грузовики.

Румыния — ключевой поставщик разведданных для ВСУ. На авиабазе Кымпия-Турзий, близ города Клуж-Напока базируются стратегические беспилотники США MQ-9 Reaper, которые активно задействуются в разведывательных целях в Черном море.

Угрозы Джорджеску по прекращению военной помощи Украине скорее политическая декларация — в реальности Румынии нечего больше передавать Украине. Бывший командующий румынским ССО генерал Мариус Крэчун считает, что Румынии необходимо думать о своей безопасности на фоне тотального недофинансирования армии и нехватке численного состава. Повлиять на передачу разведданных НАТО или на деятельность немецкого центра по ремонту военной техники президент Румынии вряд ли в силах.

Зерно и топливо

Президент Румынии, если им станет Джорджеску, в силах прекратить транспортировку украинского зерна через свои порты, о чем он уже заявил, а также прекратить поставку топлива для военных нужд на Украину.

После начала боевых действий между Россией и Украиной, которые развернулись в том числе в акватории Черного моря в районе портов Одессы, Черноморска и Южного, возникли серьезные проблемы с поставками украинской сельхозпродукции на мировые рынки. Российские военные заподозрили, что под видом зерна на Украину ввозится тяжелое вооружение, после чего Россия вышла из зерновой сделки, а порты снова начали подвергаться атакам. В связи с чем Украине пришлось искать альтернативные пути, один из важнейших — речной путь через Румынию.

После открытия нового маршрута через Румынию цены на румынское зерно упали катастрофически. За ограничение ввоза украинского зерна выступили румынские фермеры. По оценке Еврокомиссии, из-за притока дешевого зерна с Украины фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли €417 млн. В октябре 2023 года Румынии удалось ограничить ввоз зерна, но не надолго. Владимир Зеленский пригрозил судом при продлении ограничений на ввоз зерна, вслед за ним Еврокомиссия выступила против пролонгации запрета.

Теми же путями, какими следует зерно, на Украину поступает топливо для нужд ВСУ. Российская армия ударами беспилотников и ракет лишила в 2022 году Украину запасов ГСМ, необходимых ВСУ. На поле боя была острая нехватка топлива. Эту проблему Киев решил с помощью партнеров в Румынии — поставки через дунайские порты, с перегрузом в Галаце, Рени, Измаиле, а также через железнодорожное сообщение Румыния — Молдавия — Украина, через погранпереходы Унгены и Вадул-Сирет.

Операция «Приднестровье»

Одной из «политических карт», которую Украина не сможет разыгрывать в случае гипотетической победы Джорджеску на выборах, это зачистка пророссийского Приднестровья. В публичном поле ее часто используют украинские военные и политтехнологи, предполагая, что победа будет легкой, а ВСУ получит доступ к вооружению ПМР на военной базе в Колбасна.

«Необходимо проводить полицейскую операцию (в Приднестровье). Ее могла бы провести Украина. Предоставить свой миротворческий контингент на некоторое время, поскольку у Молдовы нет вооруженных сил, и провести зачистку Приднестровья», — с таким предложением выступал, например, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Тарас Березовец.

8 декабря в Румынии ожидался второй тур президентских выборов, в котором Джорджеску противостояла бы проевропейская оппозиционерка Елена Ласкони. Однако внезапно Джорджеску заподозрили в связях с Москвой, и Конституционный суд отменил результаты первого тура, так что теперь все предстоит по новой.