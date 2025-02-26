Кандидата в президенты Румынии и победителя первого тура выборов Кэлина Джорджеску задержали в Бухаресте и доставили на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщает телеканал Digi24. Пресс-служба политика подтвердила его задержание.

Джорджеску остановила дорожная полиция. Политик передвигается на костылях после операции на колене, проведенной в Германии. По данным Antena 3 CNN, Джорджеску допрашивают в статусе подозреваемого по делу об участии в фашистской организации и пропаганде спорных идеологий и исторических личностей в публичном пространстве.

Mediafax пишет, что кандидат в президенты подозревается в создании фашистской организации с целью подрыва конституционного порядка и незаконном финансировании избирательной кампании.

26 февраля Генпрокуратура Румынии сообщила о проведении почти 50 обысков у соратников Джорджеску, включая руководителя его охраны Хорациу Потра. Обыски проходили в пяти жудецах (уездах) Румынии — как в частных домах, так и в офисах ассоциаций и коммерческих компаний. По данным Digi24, они связаны с расследованием таких преступлений, как:

действия действия против конституционного строя,

ложные заявления об источниках финансирования предвыборной кампании,

незаконный оборот оружия и боеприпасов,

создание, поддержка, участие в деятельности фашистских, расистских, ксенофобских и антисемитских организаций,

публичная пропаганда культа лиц, виновных в преступлениях против человечности и военных преступлениях,

публичное распространение фашистских, расистских и ксенофобских идей,

ложные заявления об источниках финансирования избирательной кампании,

распространение фейков.

Во время обысков были обнаружены крупные суммы денег, боевое оружие и боеприпасы. По данным Digi24, следователи обнаружили в доме Потра спрятанный в полу сейф с €900 тыс.. Сам Порта находится за пределами Румынии. Сотрудницу охраны Джорджеску Дорину Михай подозревают в «тесных связях с высшими кругами власти в Москве» и с «чеченскими военными, приближенными Рамзана Кадырова», утверждает телеканал.

Джорджеску, комментируя обыски у соратников, обвинил силовиков в попытке «придумать доказательства, чтобы оправдать кражу результатов выборов» и помешать ему снова выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

Выборы в Румынии

Президентские выборы в Румынии прошли 24 ноября 2024 года. В первом туре Кэлин Джорджеску набрал 22,94% голосов, глава оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони заняла второе место с 19,18% голосов.

Джорджеску называли «пророссийским» кандидатом. Он критиковал Евросоюз и НАТО, выступал за прекращение помощи Украине, называя ее «вымышленной страной», и положительно отзывался о президенте России Владимире Путине. Сам Джорджеску отрицал поддержку со стороны Москвы.

Второй тур выборов в Румынии должен был пройти 8 декабря, но за несколько дней до этого Конституционный суд страны отменил результаты первого тура из-за данных о том, что он прошел с нарушениями. Верховный оборонный совет Румынии заявил, что республика стала «приоритетом для враждебных действий государственных и негосударственных субъектов, особенно России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения беспочвенными и голословными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Румынии объясниться и «забрать свои слова обратно».

Повторные президентские выборы в Румынии назначены на 4 мая 2025 года. Кандидатам придется заново регистрироваться и проходить процедуру проверки в Центральном избирательном бюро.