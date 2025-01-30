Ультраправый румынский политик, кандидат в президенты Румынии на выборах 2024 года Кэлин Джорджеску назвал Украину «вымышленным государством» и заявил, что ее неизбежно ждет разделение между другими странами. Своим мнением политик поделился в интервью на YouTube-канале Cristoiu TV.

Джорджеску заявил, что границы Восточной Европы в ближайшее время могут измениться.

«Мир меняется. Границы будут меняться. Более того — если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина — интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш — правильно? От бывшего Закарпатья. Еще останется немного у венгров. Львов, который останется с поляками, и Малороссия», — сказал он.

Отвечая на вопрос, верит ли он в раздел территорий Украины после заключения мирного договора, Джорджеску заявил, что это “сто процентов” произойдет, поскольку у этой страны нет другого выбора.

«Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина — вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика» — отметил политик.

В МИД Украины высказывания Джорджеску осудили, назвав «проявлением крайнего неуважения» к стране и украинскому народу.

Во внешнеполитическом ведомстве также обвинили румынского политика в продвижении пророссийской позиции и заявили об абсурдности его позиционирования как независимого кандидата.

В свою очередь в МИД Румынии заявили, что власти страны решительно подтверждают «неизменную позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ».