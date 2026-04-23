Румыния получила в свое управление порт Джурджулешты в Молдове, выкупив у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) местную компанию-оператора ICS Danube Logistics. Румынское правительство заявило, что приветствует сделку, которая среди прочего позволит использовать порт «в будущем процессе восстановления Украины».

Согласно сделке, молдавский оператор порта перешел в собственность румынской национальной компании Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (APM, «Администрация морских портов Констанца»). Сумма покупки в релизе не указана.

Издание Profit.ro ранее сообщало, что цена поглощения ICS Danube Logistics составляет $62 млн, но дополнительно в рамках сделки APM обязалась впоследствии инвестировать в развитие Джурджулешты не менее $28 млн.

«Приняв управление портом Джурджулешты, Румыния <…> взяла на себя обязательство обеспечить развитие и укрепление своих позиций в новом геополитическом контексте. <…> Благодаря этим инвестициям стратегическая роль порта возрастет, и он имеет все возможности для участия в будущем процессе восстановления Украины», — сказано на сайте правительства.

Международный порт Джурджулешты в устье Дуная находится недалеко от границ с Румынией и Украиной и является единственным портом Молдовы с выходом к Черному морю. Он был образован в 2006 году благодаря тому, что Украина передала этой стране 430 метров побережья Дуная и Прута.

Джурджулешты обрабатывает более 70% импорта и экспорта Молдовы по водным путям. Порт принимает как речные, так и морские суда. Его инфраструктура включает терминал для нефтяных танкеров, два зерновых терминала, терминал для прочих товаров и бизнес-парк.

В июле 2025 года Совет по рассмотрению инвестиций в Кишиневе одобрил планы вложений APM в порт Джурджулешты, признав их важными с точки зрения национальной безопасности.

Осенью того же года миноритарный акционер APM — румынская компания Fondul Proprietatea — попытался оспорить намерение сделки через суд. Компания сочла сумму покупки завышенной и основанной на «оптимистичном сценарии» роста товаропотока на 80% к 2030 году, тогда как в действительности его объем сократился из-за конфликта на Украине.

Тем не менее соглашение о продаже 100% акций молдавского оператора порта было подписано 31 декабря 2025 года. К настоящему моменту сделка завершена.