Решение об остановке транзита нефти Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» обсуловлено «техническими моментами». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести».

«Решение связано с техническими моментами», — сказал он.

Песков заверил, что интересы Казахстана будут полностью соблюдены, а необходимые объемы поставок обеспечат за счет альтернативных транспортных коридоров.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что получил неофициальную информацию о невозможности транзита казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. По его словам, Астана объемы поставок будут перераспределены. Аккенженов предположил, что решение России об остановке транзита в Германию связано с ударами по инфраструктуре.

22 апреля вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поставки казахстанской нефти в ФРГ с 1 мая 2026 года будут осуществляться в обход трубопровода «Дружба», объемы направят «в другие свободные логистические направления». Он связал это решение с «техническими возможностями на сегодняшний день».