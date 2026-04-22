Поставки казахстанской нефти в Германию будут осуществляться в обход трубопровода «Дружба» с 1 мая 2026 года, заявил вице-премьер Александр Новак.

«С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по „Дружбе“ раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, «это связано с техническими возможностями на сегодняшний день».

Новак добавил, что соответствующие переговоры с казахстанской стороной состоялись на прошлой неделе, передает «Интерфакс».

«Немцы отказались от российской нефти, значит, у них все в порядке», — резюмировал Новак.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что республика получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Астана при этом не планирует снижать добычу нефти, но объемы будут перераспределены. Аккенженов предположил, что Россия может остановить транзит казахстанской нефти по «Дружбе» в Германию из-за ударов по инфраструктуре.

Поставки нефти из Казахстана обеспечивают 20-30% потребления нефтеперерабатывающего завода в немецком Шведте. В 2025 году Астана поставила в Германию по нефтепроводу 2,1 млн тонн сырья. В 2026 году Казахстан планировал поставить по этому маршруту около 3 млн тонн нефти.

22 апреля венгерская компания MOL сообщила, что «Укртранснафта» уведомила о завершении ремонтных работ на украинском участке нефтепровода «Дружба» и начале транзита нефти в Венгрию и Словакию после почти трехмесячной приостановки. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев завершил работы по восстановлению поврежденного участка нефтепровода, в связи с чем он выразил надежду на то, что Евросоюз разблокирует кредит для его страны на €90 млрд.

После того как транзит нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» возобновился, СМИ сообщили, что правительство уходящего венгерского премьер-министра Виктора Орбана, несколько месяцев блокировавшее принятие пакета помощи Киеву, сняло вето на 90-миллиардный кредит. В среду инициативу наряду с 20-м пакетом санкций против России предварительно одобрили послы ЕС. Ожидается, что окончательно оба решения будут утверждены 23 апреля.