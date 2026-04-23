Леонардо Ди Каприо обратился к своим 60 миллионам подписчиков в Instagram* с призывом связаться с членами Палаты представителей США и проголосовать против законопроекта, который фактически отменяет действие Закона об исчезающих видах (ESA). Документ вынесли на голосование 22 апреля — в День Земли.

«Сегодня, в День Земли, Палата представителей США собирается проголосовать за уничтожение Закона об исчезающих видах, обменивая будущее жизни на Земле на краткосрочную экономическую выгоду горстки богатых, — написал актер. — Этот закон уничтожит самых уязвимых существ, необходимых для функционирования экосистем».

Закон об исчезающих видах, подписанный Ричардом Никсоном в 1973 году, считается основным, защищающим виды от исчезновения. При его принятии он пользовался почти единогласной поддержкой: в Сенате — 92 голоса «за» при нуле «против», в Палате представителей — 355 «за» против четырех. Новые поправки в закон, предложенные администрацией Трампа, могут открыть путь для расширения бурения нефтяных скварок, лесозаготовок и добычи полезных ископаемых в критически важных для исчезающих видов местах обитания по всей стране.

Ди Каприо известен своей экологической активностью. Во время выборов 2024 года он поддерживал Камалу Харрис и критиковал Дональда Трампа за отрицание климатических изменений и выход из Парижского соглашения. Актер находится за пределами США на съемках нового фильма Мартина Скорсезе «What Happens at Night», где его партнершей стала Дженнифер Лоуренс.

Закон об исчезающих видах был принят в США в 1973 году. Он считается основным законом, защищающим виды от исчезновения. За время действия ESA около 99% видов, включенных в список, не вымерли. Однако только 3% из них были исключены из списка благодаря восстановлению популяции. Администрация Дональда Трампа в 2019 году ввела новые правила, ослабляющие Закон об исчезающих видах. Власти смогут сокращать заповедные территории — под защитой останутся только те земли, которые виды занимают сейчас, а не те, где они когда-то обитали или могли бы расселиться в будущем. Это позволит начать разработку нефти и газа на исключенных участках. Также правила впервые за 45 лет обяжут раскрывать бюджетные расходы на защиту видов и упростят исключение их из списка исчезающих.

Республиканцы поддержали изменения, заявив, что восстановление популяции занимает слишком много времени: из более чем 1,9 тыс. видов лишь 47 восстановлены. Однако демократы и защитники окружающей среды резко против. Эксперты убеждены, что изменения значительно усложнят защиту дикой природы от угроз, связанных с изменением климата, а сокращение потенциальных мест обитания лишит виды шанса на восстановление. Благодаря закону 1973 года удалось спасти белоголового орлана, калифорнийского кондора, горбатого кита и гризли — и, по мнению критиков, ослаблять этот закон опасно.

