Правительство, предлагая фактически отменить сроки давности для оспаривания незаконной приватизации, готовится выдать индульгенцию бизнесменам-олигархам, заявил RTVI депутат Госдумы Алексей Куринный.

Внесенный в Госдуму правительством с подачи Минэкономразвития законопроект устанавливает предельный срок от трех до десяти лет для оспаривания сделок, в том числе по приватизации, с государственной и муниципальной собственностью. С принятием закона Госдумой сделки, совершенные до 2016 года нельзя будет отменить, даже в случае выявленных грубых нарушений процедуры, порядка или цены, обратил внимание Куринный.

Кабмин же в пояснительной записке отмечает, что это будет «гарантией собственникам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы».

Проще говоря, даже если некие бизнесмены-олигархи до 2016 года нечестным путем прибрали к рукам ценную госсобственность — недвижимость, предприятия, земли, другие активы — потребовать ее обратно государство не может, потому что сроки прошли, а бизнес якобы инвестировал в эти активы, сказал Куринный.

«Давайте откровенно: многие предприятия наши олигархи получили за копейки. Например, цена, заплаченная в бюджет по итогам залоговых аукционов 90-х годов прошлого века за полученные государственные активы, составила только 0,1% от их реальной стоимости. А единственное место, куда подавляющее большинство наших олигархов что-либо инвестировали, это офшоры, роскошь и недвижимость за рубежом», — заявил депутат.

Кроме того, продолжил Куринный, расследование экономических преступлений, всех «мутных» схем порой занимает годы, тогда как необходимая информация и доказательства могут появится по прошествии более чем десяти лет.

«Но предлагается, что, даже если правоохранительные органы и смогли собрать доказательства нарушений процедуры приватизации за пределами установленного срока, отменить ее и вернуть активы государству будет нельзя. Мы хотим фактически узаконить возможность грабежа государства? Не попался за 10 лет — молодец?» — рассуждает парламентарий.

Если в каком-то регионе или муниципалитете, например, годами «покрывали» коррумпированного чиновника или бизнесмена, как это выявляется в последнее время, то предлагаемый законопроект просто свяжет государству руки, убежден Куринный.

«Мы этого хотим? Дать индульгенцию за нарушения закона людям, которые благодаря этому обогатились на 100 поколений вперед?» — возмущен собеседник RTVI.

Куринный убежден, что никаких сроков давности для незаконных сделок, в том числе по приватизации государственных и муниципальных активов быть не должно. В то же время, по его мнению, обязательно должна наступить ответственность для коррупционеров, благодаря которым такие махинации были возможны.

Профильный комитет Госдумы по госстроительству предложил палате парламента рассмотреть правительственный законопроект в первом чтении в мае.