Посол Ирана в Каире Моджтаба Фердоуси Пур заявил, что исламская республика не допустит военного присутствия США на Ближнем Востоке после завершения конфликта.

«Мы не приемлем присутствия США в регионе после войны. Все американские военные базы должны быть удалены с Ближнего Востока», — приводит ТАСС слова посла исламской республики.

При этом власти Ирана рассчитывают на восстановление нормальных отношений с соседями по Персидскому заливу, добавил дипломат.

«Думаю, что карта Ближнего Востока изменится, но не так, как хочет [премьер-министр Израиля] Биньямин Нетаньяху. Мы укрепим экономические отношения с соседями по региону и тем самым достигнем солидарности и процветания», — сказал Фердоуси Пур.

Он также высказал надежду на то, что в будущем Иран и арабские страны Персидского залива учредят совместные комитеты для «изучения всех аспектов войны и обмена достоверной информацией о произошедших событиях».

В ходе беседы с корреспондентом ТАСС дипломат также высказался о состоянии ядерных объектов страны на фоне войны с США. Ситуация находится под контролем, несмотря на недавние атаки США, заявил Фердоуси Пур.

«Объекты в Фордо, Натанзе и в провинции Исфахан были атакованы Израилем и США. В настоящий момент ситуация на них находится под контролем Исламской Республики Иран и соответствующих инстанций», — приводит его слова ТАСС.

Он также заявил, что Иран располагает возможностью «точечно ударить по ядерным объектам Израиля». Пока власти исламской республики воздерживаются от такого шага, поскольку осознают его последствия.

«Мы хотим, чтобы Ближний Восток стал регионом без ядерного оружия и без оружия массового поражения», — заявил посол.

Моджтаба Фердоуси Пур также заявил, что США проиграли в конфликте с Ираном «и на поле боя, и с точки зрения глобальной экономики, и в энергетической сфере, и в валютной».

«Они потерпели поражение, но пытаются добиться победы за столом переговоров и путем дипломатии», — считает посол.

При этом Иран, по его мнению, имеет право «требовать желаемого от противоположной стороны» после атак со стороны США и их союзников.