Российский союз промышленников и предпринимателей на XXXV съезде потребовал законодательно поставить точку в многолетней правовой неопределенности вокруг итогов приватизации 1990-х. Согласно резолюции, принятой на съезде (есть в распоряжении RTVI), максимальный срок исковой давности по спорам о приватизации не должен превышать десяти лет с момента нарушения права — вне зависимости от того, на каком основании предъявлен иск.

Ключевое требование бизнеса состоит в том, что ссылки на защиту государственных интересов, общественного блага или нематериальных прав не должны позволять судам игнорировать истечение срока давности. Именно этот правовой механизм — переквалификация приватизационных споров в иски о защите «публичного интереса» — использовался в резонансных делах последних лет, позволяя оспаривать сделки, совершенные десятилетия назад. Соответствующие изменения в Гражданский кодекс РСПП рассчитывает увидеть уже в 2026 году.

Параллельно союз добивается законодательного закрепления механизмов защиты добросовестных приобретателей — тех, кто купил актив у собственника, впоследствии уличенного в нарушении антикоррупционных запретов. Сейчас такие покупатели рискуют лишиться имущества, даже не зная о нарушениях предыдущего владельца. РСПП настаивает на четком определении оснований, сроков и круга лиц, у которых может быть изъято имущество в подобных случаях.

Требования стали прямым ответом на волну резонансных деприватизационных дел, прокатившуюся по стране в 2023—2025 годах. Под удар попали предприятия в самых разных отраслях — от пищевой промышленности до химии и металлургии. По оценкам юристов, правовая неопределенность в этой сфере стала одним из значимых факторов, сдерживающих инвестиционную активность: собственники не могут быть уверены в том, что активы, приобретенные законным путем, останутся в их руках.

Генпрокуратура России придерживается противоположной линии, отстаивая пересмотр приватизационных сделок без жестких сроков. Ведомство представляет национализацию активов как ключевой инструмент защиты экономической безопасности и имущественного суверенитета России. В 2025 году оно ускорило национализацию, вернув активы на 4 трлн руб.