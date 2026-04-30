Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин направил запрос в Министерство цифрового развития с просьбой разъяснить правомерность требований о верификации аккаунтов, которые получают пользователи мессенджера MAX. Документ есть в распоряжении RTVI.

В своем запросе министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву Михаил Делягин сообщает, что россияне жалуются на массовые рассылки в мессенджере MAX с требованием пройти процедуру авторизации по указанной ссылке.

В сообщении, скриншоты которого приложены к запросу, говорится о вступивших в силу изменениях в Уголовном (ст. 272.1) и Административном (ст. 13.29.2) кодексах РФ, предусматривающих ответственность за передачу учетных записей третьим лицам. Пользователям угрожают блокировкой профиля «без возможности восстановления» в случае, если авторизация не будет пройдена в течение 24 часов. При этом аккаунт, с которого пользователю пришло сообщение с требованием авторизоваться, был зарегистрирован только 13 апреля 2026 года и не числится в контактах получателей, а также не принадлежит какой-либо организации.

Михаил Делягин попросил главу Минцифры прокомментировать законность и обязательность подобных требований. Он также указал на то, что попытки заставить пользователя перейти по неизвестной ссылке напоминают популярные мошеннические схемы.

Мессенджер MAX активно внедряют в жизнь россиян, постепенно приложение становится единственным «ключом» к государственным и финансовым услугам. Подтверждение входа на «Госуслуги» или разморозка аккаунта уже в некоторых случаях производится только через национальный мессенджер. Банки и государственные учреждения также перенесли поддержку своих услуг из других доступных и привычных мессенджеров в MAX. Последний уже рекламируют как универсальный «цифровой документ», с помощью которого можно подтверждать возраст в магазине или при заселении в отель и даже подписывать документы электронной подписью.