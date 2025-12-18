Пользователи приложения «Госключ», предоставляющего возможность загрузить файл документа для получения электронной подписи, сообщили об отсутствии доступа к этой услуге из-за требований установить мессенджер Max. Об этом они написали в разделе «Оценки и отзывы» на сайте Rustore.

«Не дает авторизоваться на госуслугах для перевыпуска УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись, — прим. RTVI), требуется скачать МАХ!» — написал один из комментаторов.

Другой пользователь пожаловался на то, что доступ к приложению был заблокирован на 72 часа при попытке входа.

Комментаторы пояснили, что после ввода пароля и кода из смс в «Госключ» с телефона Android всплывает окно с требованием подключить мессенджер Max, которое нельзя пропустить.

«Дарить неизвестной конторе с ненадежным гендиром свой доступ к государственным сервисам я не хочу, потому что при взломе мошенниками моего аккаунта Max я останусь без квартиры и трусов. Не войти», — говорится в одном из сообщений.

В ответ на это представители разработчика сообщили, что «Госуслуги» приняли решение о переходе на «более безопасный способ аутентификации» с целью снижения рисков перехвата смс-сообщений, а также кражи учетных данных.

«Подтверждение входа по SMS останется доступным для тех пользователей, у которых нет смартфона и которые не могут установить приложение MAX», — добавили они.

Еще один комментатор признался, что ему все же удалось подписать необходимые документы, однако отметил, что «изначальная блокировка на 72 часа омрачила» пользовательский опыт.

Представители разработчика, в свою очередь, пояснили, что в случае блокировки доступа на трое суток и необходимости подключиться к «Госуслугам» раньше этого срока пользователям следует обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.

В конце июля Минцифры опровергло в своем телеграм-канале сообщение РБК о том, что мессенджер Max будет обязательным для получения документов на электронную подпись. Ведомство отметило, что речь идет только о подписи документов в «Госключе» и новые правила не затронуть иные сервисы для электронной подписи.