Администрация Дональда Трампа ищет способы сформировать новую коалицию для восстановления свободного судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщают Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на телеграмму Госдепартамента США.

Госсекретарь США Марко Рубио одобрил создание Морской коалиции свободы судоходства (Maritime Freedom Construct), говорится в телеграмме от 28 апреля. Авторами инициативы могли стать Пентагон и Госдепартамент.

«Эта структура необходима для обеспечения долгосрочной энергетической безопасности, защиты критически важной морской инфраструктуры и поддержания прав и свобод судоходства на жизненно важных морских путях [на Ближнем Востоке]», — цитирует текст сообщения Reuters.

В телеграмме, которую направили в посольства стран, содержался призыв к американским дипломатам добиваться от зарубежных правительств присоединения к инициативе, передает The Wall Street Journal. При этом в сообщении уточняется, что инициатива не предназначена для дипломатов России, Китая, Беларуси, Кубы и «других противников США». Другие страны могут принимать дипломатическое участие в инициативе, а также обмениваться информацией, обеспечивать присутствие военно-морских сил или поддерживать США иными способами.

«Мы приветствуем все уровни взаимодействия и не ожидаем, что страны перенаправят военно-морские силы и ресурсы от других существующих региональных морских структур и организаций», — говорится в телеграмме.

Госдепартамент будет выступать дипломатическим центром и посредником между странами-партнерами и судоходной отраслью, а Центральное командование ВС США (CENTCOM) будет координировать морское движение по Ормузскому проливу в режиме реального времени. Новая инициатива должна дополнить другие меры по обеспечению безопасности в проливе.

«Коллективные действия необходимы для демонстрации единства, решимости и создания существенных издержек для Ирана, препятствующего транзиту через пролив», — говорится в телеграмме.

Такое предложение США появилось на фоне зашедших в тупик переговоров американских дипломатов с представителями Тегерана об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. США также продолжают попытки ограничить экспорт иранской нефти через блокаду морских портов исламской республики.