Президент США Дональд Трамп не намерен принимать последнее предложение Ирана, предполагающее открытие Ормузского пролива при переносе обсуждения ядерной программы на будущее. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме, этот вариант не устраивает Вашингтон.

По данным издания, на совещании в ситуационном центре Белого дома Трамп заявил советникам, что предложенные условия не обеспечивают необходимых уступок со стороны Тегерана. Там же обсуждались возможные дополнительные военные действия США, которые могли бы усилить переговорные позиции. CNN также сообщает, что президент, вероятно, отклонит этот план, переданный американской стороне в последние дни.

Источники отмечают, что открытие пролива без решения вопроса об обогащении урана может лишить США важного рычага давления. При этом сохранение ограничений на иранское судоходство способствует росту цен на энергоносители и удорожанию бензина в США. По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа скептически оценивает инициативу Ирана и может представить ответ Тегерану в ближайшие дни.