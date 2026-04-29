Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Речь идет о стратегии усиления давления на экономику Исламской Республики.

По данным издания, в последние недели Трамп поддерживал меры по недопущению выхода судов, включая нефтяные танкеры, из иранских портов. Он считает, что альтернативные варианты — возобновление бомбардировок или отказ от конфликта — несут для Вашингтона больше рисков, чем продолжение блокады. При этом, как отмечает WSJ, внутри администрации нет единой позиции: часть чиновников выступает за ужесточение давления, другие предупреждают о возможных последствиях для экономики США и влиянии на промежуточные выборы в Конгресс.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что в порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов из-за введенной блокады. По данным военных, с начала операции силы ВМС США перехватили 39 торговых судов, связанных с Ираном, направлявшихся в его порты или покидавших их.

Как ранее писал RTVI, Трамп не намерен принимать последнее предложение Ирана об открытии Ормузского пролива, которое не затрагивает вопрос ядерной программы.