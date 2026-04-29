Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой сообщить, планируется ли в 2026 году детский отдых на Черноморском побережье, учитывая непростую ситуацию в регионе. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

Кубань, как отмечает Останина, сейчас сталкивается с угрозой для детского отдыха из-за «террористических атак на морской порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе».

«Комитет <…> серьезно обеспокоен возможностью повторения в 2026 году прошлогодней ситуации, когда 27 организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Анапском и Темрюкском районах Краснодарского края, оказались буквально на грани выживания вследствие разлива топочного мазута в акватории Черного моря», — говорится в ее обращении.

Останина добавила, что получает обращения от родителей, которые спрашивают, «быть или не быть детскому отдыху на Черноморском побережье».

«Просим вас направить в адрес нашего Комитета информацию о планах проведения летней оздоровительной кампании 2026 года — о численности детских здравниц, готовых принять детей, о количестве мест в них и о мерах, направленных на обеспечение безопасности детского отдыха в регионе», — попросила депутат.

28 апреля в Туапсе начался пожар на НПЗ после атаки БПЛА, уже третьей по счету на объект в этом месяце (предыдущие были 16 и 20 апреля). Возгорание удалось локализовать на следующий день. В городе введен режим ЧС регионального уровня, второй день закрыты школы, детсады и учреждения допобразования.

Из домов, расположенных рядом с НПЗ, вывезли 60 человек, в том числе девятерых детей, их разместили в гостинице. Перебои с водой затронули 31 улицу и переулок, два села и несколько социальных объектов. Тушением пожара занимались 312 человек и 73 единицы техники, ликвидацией разлива нефтепродуктов в реке Туапсе, на берегу и в акватории Черного моря — еще 323 человека и 51 единица техники. Нефтяное пятно зафиксировали уже в 40 км от города, у поселка Новомихайловский: там загрязнено около 400 метров береговой линии. Санитарные службы рекомендовали жителям реже бывать на улице из-за высокой концентрации сажи и вредных веществ в воздухе.

В Туапсе по поручению президента России Владимира Путина прибыл глава МЧС России Александр Куренков, он лично координирует работу спасателей. Министр, осмотрев с вертолета акваторию и побывав на НПЗ, назвал обстановку сложной, но контролируемой.