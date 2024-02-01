Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из России, которые хотят завести банковскую карту. Об этом «Ведомостям» рассказали владельцы бизнеса, ведущие торговлю с Турцией, а также финансовые консультанты и представители деловых объединений.

Как пишет издание, первые жалобы на обработку платежей из России турецкими банками стали поступать в декабре 2023 года, после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях в банковском секторе. Собеседники «Ведомостей» отметили, что по состоянию на начало 2024 года расчеты все еще заморожены.

В соответствии с указом Байдена «О принятии дополнительных мер в отношении вредоносной деятельности Российской Федерации» Минфин США вправе блокировать деятельность иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействуют поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу. Для введения мер достаточно хотя бы косвенного участия финансовой организации в этих процессах.

Владелец торгового брокера сказал «Ведомостям», что счета российским компаниям закрывали в Турции и в 2022 году, однако сейчас меры реагирования ужесточились. По его словам, если раньше речь шла прежде всего про компании, находящиеся под санкциями, то теперь турецкие банки прекращают отношения и с организациями, которые не включены в санкционные списки.

«До декабря в Турции с точки зрения работы с Россией было два всеядных и два полувсеядных банка», — рассказал источник, который ведет бизнес с Турцией.

По его словам, «всеядным» банкам пригрозили внесением в американский SDN-лист, после чего они начали закрывать корсчета значительной части компаний и российских банков.

Specially Designated Nationals List (SDN) — администрируемый Минфином США список подсанкционных лиц. Попадание в этот перечень влечет наиболее жесткие финансовые ограничения: все активы, принадлежащие лицу, блокируются в американской юрисдикции, запрещаются долларовые транзакции и взаимодействие с контрагентами США. Если банк включен в SDN-лист, сотрудничество с ним рискованным не только для американских компаний, но и в других странах мира.

«Полувсеядные» банки, рассказал собеседник «Ведомостей», также начали разрывать отношения с российскими компаниями. При этом в первую очередь речь идет о лицах, которые стали клиентами организаций после начала военной операции на Украине. По словам собеседника, компаниям приходят уведомления от банка с рекомендацией завершить все отношения и закрыть счет в течение определенного периода, например, 30 дней.

«Компаниям действительно начали рекомендовать завершить операции с банком и закрыть счет. Это касается прежде всего бизнеса, который использовал Турцию как транзитную для расчетов и поставок юрисдикцию, а также нефтегазовых трейдеров», — уточнил консультант по международным платежам Искандер Миргалимов.

Собеседник «Ведомостей» пояснил, что в Турции работает небольшое количество банков — около 50. По этой причине попадание хотя бы одной или двух кредитных организаций в SDN-лист существенно изменит ландшафт всего финансового сектора страны.

В то же время турецкие госбанки проводят отдельные платежи за товары из так называемого зеленого списка (продовольствие и фармпродукция), но только в нацвалютах, отметил источник «Ведомостей».

Кроме того, банки Турции ужесточили условия для открытия счетов физлицам, рассказал Миргалимов. В частности, для новых клиентов появилось требование поддерживать высокие остатки на депозитах.