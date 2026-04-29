Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, уже отбывающий пожизненное заключение за попытку государственного переворота, получил дополнительные семь лет тюрьмы за воспрепятствование правосудию, сообщает Reuters. Решение вынес апелляционный суд, который ужесточил приговор предыдущей инстанции (пять лет) по просьбе прокуратуры.

Апелляционная инстанция признала экс-президента виновным в нескольких преступлениях, включая мобилизацию президентской службы безопасности для предотвращения собственного ареста, фальсификацию официальных документов и несоблюдение законных процедур при введении военного положения.

Адвокаты Юна назвали вердикт «непонятным» и пообещали обжаловать его в Верховном суде.

С момента отстранения от власти в апреле 2025 года против экс-президента Республики Корея было возбуждено восемь уголовных дел.

В феврале 2026 года он уже был осужден пожизненно как организатор мятежа, связанного с введением военного положения — прокуратура тогда требовала для него смертной казни. Сам Юн отрицает все обвинения в свой адрес.

Напомним, 3 декабря 2024 года тогдашний глава государства в телеобращении объявил военное положение, что привело к выводу армии на улицы и массовым протестам. Однако уже через несколько часов парламент единогласно отменил указ, а сам переворот был расценен как неконституционная попытка удержать власть.

Юна задержали в январе 2025 года, в апреле отстранили от должности, а в июне после всеобщих выборов пост президента занял его соперник Ли Чжэ Мён, возглавивший сопротивление режиму чрезвычайного положения.