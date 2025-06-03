На президентских выборах в Южной Корее, согласно предварительным итогам обработки 90,2% протоколов, лидирует представитель Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён. За него отдали свои голоса 48,43% избирателей, в то время как его соперник, кандидат от консервативной партии «Гражданская сила» Ким Мун Су получил 42,59% голосов, передает Yonhup.

Досрочные выборы состоялись спустя два месяца после одобрения Конституционным судом (КС) отстранения от власти предыдущего президента Юн Сок Ёля. 3 декабря 2024 года он предпринял попытку установить в стране военное положение, однако национальное собрание аннулировало его указ и отстранило политика от занимаемой должности.

После того, как средства массовой информации сообщили о практически гарантированной победе Ли Чжэ Мёна, он вышел из своего дома в Инчхоне и направился в Ёыйдо к зданию парламента. Там его ожидали сторонники, собравшиеся у специально установленной сцены под открытым небом. С этой площадки политик обратился к народу с речью, передает РИА Новости.

«Я добьюсь мира и стабильного сосуществования на Корейском полуострове. Мы будем надежно сдерживать Северную Корею при помощи прочной обороноспособности», — заявил он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что идеальный подход — это «побеждать без войны», а подлинная защищенность достигается путем формирования условий, в которых потребность в военных действиях попросту отпадает.

Будущий президент пообещал приложить максимум усилий для скорейшей нормализации обстановки на Корейском полуострове, сведя к минимуму так называемую корейскую угрозу. Он также заявил, что не допустит, чтобы вопросы безопасности негативно отразились на благополучии населения и ухудшили качество их жизни.

Ли проводит параллели между собой и известным американским политиком, сенатором Берни Сандерсом, придерживающимся левых взглядов. Однако, в последнее время его политическая позиция стала более умеренной, и он отказался от поддержки некоторых радикальных концепций, например, безусловного базового дохода.

В своей предвыборной программе Ли заявил о намерении стимулировать рост фондового рынка, поднять индекс KOSPI до отметки в 5000 пунктов. Кроме того, он обещал отстаивать интересы миноритарных акционеров и провести реформы в сфере корпоративного управления.

В Южной Корее глава государства избирается на пятилетний период без возможности повторного занятия этой должности. Ли выдвинул инициативу о внесении изменений в Конституцию страны. В частности, он предлагает сократить срок президентских полномочий до четырех лет с перспективой переизбрания, а также ввести второй тур голосования.

Кроме того, Ли настаивает на ограничении права президента накладывать вето на законодательные акты, затрагивающие уголовное преследование руководителя страны и его близких. Он также предлагает обязательное согласование с законодательным органом решения о введении военного положения в течение суток.

В президентской гонке участвовали пять претендентов. Примечательно, что впервые с 2007 года среди кандидатов на пост лидера государства не оказалось ни одной женщины. Главным конкурентом Ли выступал Ким Мун Су, выдвиженец от партии «Сила народа» и бывший глава министерства труда. Опубликованный на прошлой неделе соцопрос Realmeter выявил лидерство Ли над Кимом: 49,2% голосов против 36,8% соответственно.