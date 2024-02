Китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций. Об этом «Известиям» рассказали гендиректор УК «Первая Группа» Алексей Порошин, коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, а также источник, близкий к крупному бизнес-объединению.

По данным издания, эти организации занимали первое, второе и четвертое места по объему активов в КНР. При этом операции с неподсанкционными банками пока идут.

Источник в российском банке пояснил, что ICBC и CCB отклоняют все поступающие от подсанкционных организаций платежи, независимо от того, какая используется система межбанковских переводов — SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS. По словам собеседника газеты, ограничения были введены до начала 2024 года.

Гендиректор УК «Первая Группа» Алексей Порошин пояснил, что американо-китайский торговый баланс значительно выше аналогичного показателя между Москвой и Пекином, а потому банки и государственные корпорации отказываются от рискованных операций, добавил эксперт.

Партнер-эксперт «Яков и Партнеры», директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский отметил, что самая проблемная система для проведения платежей с Китаем — это SWIFT.

«Однако сложности возникают и с российской СПФС, и с китайской CIPS. Рано или поздно операции отражаются в отчетности банков. А если у них есть корреспондентские отношения с американскими и европейскими финансовыми организациями, то отчетность партнеров становится полностью прозрачна», — сказал он.

Иванинский также добавил, что несколько крупных российских банков открыли свои представительства в КНР, что сильно облегчает отправку платежей.

В начале февраля «Ведомости» писали, что расчеты с Россией и Белоруссией остановил китайский банк Chouzhou Commercial. Издание назвало его основным расчетным центром для российских импортеров из-за относительно нестрогого комплаенса и географического местонахождения.