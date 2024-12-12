Польша пока не планирует отправлять своих военнослужащих на Украину даже в случае достижения прекращения огня между Киевом и Москвой. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

Как сообщает агентство Reuters, Туск выступил с таким заявлением после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который прибыл в Варшаву с визитом. Польский премьер объяснил, что хочет «положить конец спекуляциям о потенциальном присутствии той или иной страны на Украине после достижения соглашения о прекращении огня».

«Решения, касающиеся Польши, будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. На данный момент мы не планируем таких действий», — сказал Туск.

Макрон на пресс-конференции отметил, что никто не вправе вместо украинцев обсуждать от их имени вопросы о том, какие уступки должны быть сделаны и какие вопросы нужно поднять. «Это должны сделать сами украинцы, но в Европе нет безопасности без [участия] европейцев», — сказал французский президент.

Между тем вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов обсудить размещение иностранных военнослужащих на своей территории. «Украина готова говорить обо всем, что работает», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос издания Politico.

Отправку европейских военных на Украину ранее допустила новая глава евродипломатии, экс-премьер Эстонии Кая Каллас. По ее словам, Европа могла бы сыграть свою роль в отправке войск, если будет достигнуто соглашение о перемирии и появится необходимость контроля за режимом прекращения огня.

О возможности отправки войск на Украину уже не раз говорил и Макрон. В начале мая он допускал такой сценарий в случае, если рухнет оборона ВСУ или поступит запрос от Киева. В Кремле слова Макрона о возможной отправке войск называли опасной тенденцией.

Разговоры о возможной отправке войск на Украину возобновились на фоне победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, который, как ожидается, может сократить поддержку Киева со стороны Вашингтона. Трамп утверждает, что намерен в сжатые сроки достичь урегулирования между Москвой и Киевом.