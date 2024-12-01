Новая глава евродипломатии, бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас не исключила отправку европейских военных на Украину. 1 декабря, в первый день своей работы на должности главы внешнеполитической службы ЕС, Каллас отправилась в Киев.

«Я считаю, что ничего нельзя исключать и [следует] сохранять определенную стратегическую двусмысленность [в вопросе отправки войск на Украину]», — сказала она журналистам (цитата по ANSA).

По словам Каллас, Европа могла бы сыграть свою роль в отправке войск на Украину, если будет достигнуто соглашение о перемирии и появится необходимость контроля за режимом прекращения огня.

«В любом случае решать Украине», — отметила она.

Каллас добавила, что уже «выстраиваются мосты» с избранным президентом США Дональдом Трампом, который обещал в сжатые сроки положить конец боевым действиям на Украине.

Одновременно Каллас подчеркнула, что поддержка Украины находится в зоне интересов США, поскольку победа России «укрепит Китай, Иран и Северную Корею», которые якобы «уже действуют совместно».

Кае Каллас 47 лет. Она юрист по образованию, несколько лет проработала адвокатом, а потом получила степень EMBA в Эстонской школе бизнеса. В 2010 году Каллас вошла в Партию реформ, а через год — в состав Рийгикогу (парламента), где возглавляла комитет по экономическим вопросам. В 2014 году она была избрана в Европарламент, в 2018 году возглавила Партию реформ, в 2019-м — вновь избралась в парламент Эстонии, а в 2021-м — получила пост премьер-министра. После начала российской военной операции Каллас активно выступает в поддержку Киева и настаивает на необходимости принять Украину в ЕС, называя это «моральным долгом» Европы. Она также известна своим заявлением о том, что «поездки в Европу — это не право человека, но привилегия», которой российские туристы должны быть лишены.

Вопрос отправки западных войск на Украину

О возможности отправки войск на Украину не раз говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. В начале мая он допускал такой сценарий в случае, если рухнет оборона ВСУ или поступит запрос от Киева. В Кремле слова Макрона о возможной отправке войск называли опасной тенденцией.

В понедельник, 25 ноября, газета Le Monde сообщила, что на Западе возобновились разговоры об отправке войск и частных военных компаний на Украину на фоне возможного отказа США от дальнейшей поддержки Киева, которую Белый дом может объявить после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отвечая в октябре на вопрос о возможном участии французских войск в боевых действиях, не исключил ни одного варианта.

При этом его итальянский коллега Антонио Таяни сообщил на полях встречи глав МИД стран G7 во Фьюджи, что Рим не будет посылать «ни одного солдата воевать на Украину». По его словам, Италия помогает Киеву политически, финансово и в военном плане, однако необходимо «избегать эскалации».

От идеи об отправке западных войск на Украину также призвал отказаться министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он считает, что Киеву нужны инвестиции в собственное военное производство.