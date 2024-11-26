Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал страны Запада не отправлять на Украину своих военных для участия в боевых действиях против российских ВС. В интервью газете The Hill он заявил, что связанные с этим риски «перевешивают преимущества».

По словам эстонского министра, Украине нужны инвестиции в собственное военное производство.

«Насколько я знаю, украинцы могут справиться со всем этим, если мы сможем предоставить им все необходимое для борьбы с Россией», — сказал Певкур американскому изданию в кулуарах Международного форума по безопасности в Галифаксе.

Начавшееся в августе наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область он назвал «упущенной возможностью» в ходе военного конфликта. По оценке главы эстонского Минобороны, после начала атаки украинской стороне не хватило техники и огневой мощи для дальнейшего продвижения.

«Я считаю, что это была упущенная возможность для украинцев вместе с Западом. Мы должны коллективно решить: мы помогаем Украине противостоять или победить?» — сказал министр.

Певкур призвал инвестировать в военное производство Украины, заявив, что украинцы ежегодно производят в шесть-семь раз больше гаубиц, чем французы. Министр отметил, что украинская промышленность в состоянии производить военную технику на сумму около $30 млрд в год, но на расходы у нее есть только $15 млрд.

В понедельник, 25 ноября, газета Le Monde сообщила со ссылкой на источники, что на Западе вернулись к разговорам об отправке войск и частных военных компаний на Украину. По данным издания, дебаты возобновились на фоне возможного отказа США от дальнейшей поддержки Украины после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на прошлой неделе заявил в интервью «Би-би-си», что западные союзники «не должны устанавливать и обозначать красные линии» в вопросе поддержки Украины. Отвечая на вопрос о возможном участии французских войск в боевых действиях, Барро не исключил «ни один вариант».

При этом его итальянский коллега Антонио Таяни сообщил на полях встречи глав МИД стран G7 во Фьюджи, что Рим не будет посылать «ни одного солдата воевать на Украину». По его словам, Италия помогает Киеву политически, финансово и в военном плане, однако необходимо «избегать эскалации».

О возможности отправки войск на Украину уже не раз говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. В начале мая он допускал такой сценарий в случае, если рухнет оборона ВСУ или поступит запрос от Киева. В Кремле слова Макрона о возможной отправке войск называли опасной тенденцией.