Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина вправе наносить удары по территории России французскими дальнобойными ракетами SCALP, и допустил участие французских войск в боевых действиях на стороне украинских ВС.

В интервью Би-би-си министр отметил, что западные союзники «не должны устанавливать и обозначать красные линии» в вопросе поддержки Украины. Что касается французских ракет большой дальности, то Киев может запускать их по России «в целях самообороны», сказал Барро.

Он не уточнил, приходилось ли ВСУ использовать французское оружие для атак по российской территории. Отвечая на вопрос о том, возможно ли участие французских войск в боевых действиях, он сказал: «Мы не исключаем ни один вариант».

«Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как будет необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена ​​наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе», — утверждает глава МИД Франции.

Комментируя слова Барро, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в беседе с ТАСС, что разрешение бить вглубь России французскими ракетами — «не поддержка Украины, а ее добивание».

Франция уже предоставила Украине 10 дальнобойных ракет SCALP, всего Париж обязался поставить 40 единиц. Эти ракеты аналогичны британским Storm Shadow, примерная дальность их действия — 300 км.

США долгое время запрещали Украине использовать переданные Западом дальнобойные ракеты для ударов по целям на российской территории. Тем не менее 17 ноября СМИ сообщили, что Вашингтон разрешил Киеву использовать американские ATACMS для ударов по целям в России.

Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что Украина на этой неделе использовала для ударов по российской территории и ATACMS, и Storm Shadow. По его словам, Россия в ответ впервые применила по территории Украины баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.