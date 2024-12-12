В Омске задержали зампредседателя регионального правительства, министра цифрового развития и связи региона Дениса Цуканова. Об этом со ссылкой на источник пишут региональные СМИ, «Известия» и РИА Новости.

В частности, задержание Цуканова подтвердил источник РИА Новости в силовых структурах. По его словам, омские и региональные силовики не имеют к этому отношения — задержанием занимались московские ведомства. Причину произошедшего он не назвал.

В пресс-службе губернатора Омской области факт задержания чиновника не опровергли, но посоветовали обратиться за информацией к правоохранителям, отмечает агентство.

Источник «Известий» утверждает, что Цуканова уже отправили в Москву. Подробности дела, по его словам, пока не разглашаются, но в ближайшие дни меру пресечения для чиновника определит Басманный суд.

Омское издание «Город55» уточнило, что 12 декабря Цуканов не присутствовал на заседании комитета финансовой и бюджетной политики Заксобрания Омской области. По словам источников издания, чиновника направили в столицу, где уже заведено уголовное дело.

Подробности дела Цуканова пока не разглашаются, также неизвестно об освобождении чиновника от занимаемых должностей, говорят собеседники «Города55». По их словам, меру пресечения чиновнику изберут в Басманном районном суде.

Денису Цуканову 39 лет. Он окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Свою карьеру он начал в 2004 году на посту замдиректора по экономике и финансам строительной компании «Питерстройметалл». В 2007-м занял должность исполнительного директора «Технопарк Санкт-Петербурга».

В 2010 году Цуканов возглавил управление стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга администрации Санкт-Петербурга. Затем работал на разных должностях в Минкомсвязи, Минпромторге и ставропольском «НМС Холдинге».

В 2022 году Цуканов был назначен на должность зампредседателя правительства и руководителя аппарата ДНР, а пост заместителя председателя правительства Омской области и главы регионального Минцифры занял в июле 2023 года.

«Город55» пишет, что с нынешним губернатором Омской области Виталием Хоценко, занявшим этот пост в сентябре 2023 года, Цуканов вместе работал в ДНР, и в Минпромторге.