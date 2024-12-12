Суд на Украине заочно приговорил спикера Госдумы Вячеслава Володина к 15 годам тюрьмы по статье о посягательстве на территориальную целостность страны (ч. 3 ст. 110 УК). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Спикера Госдумы, в частности, обвиняют в том, что именно он в феврале 2022 года поставил на голосование Госдумы постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

В СБУ добавили, что в дальнейшем спикер Госдумы организовал ратификацию договора о дружбе и сотрудничестве между Россией, ДНР и ЛНР.

В ведомстве считают, что эти инициативы были впоследствии использованы российской стороной «для начала полномасштабной войны против Украины».

«Поскольку осужденный находится на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания», — говорится в сообщении СБУ.

В мае 2024 года Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение по этой же статье председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

В ноябре 2023 года Малиновский районный суд Одессы признал виновным в «госизмене», «коллаборационизме» и «отрицании агрессии против Украины» губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Его также заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.