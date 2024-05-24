Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила спикеру верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко обвинения по двум статьям уголовного кодекса. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В сообщении говорится, что была проведена судебно-лингвистическая экспертиза высказываний Матвиенко, якобы подтвердившая ее «преступную деятельность». СБУ называет спикера Совета Федерации «пособницей [президента России Владимира] Путина» и утверждает, что она «санкционировала» российскую военнйю операцию и теперь «способствует» ее проведению, а также распространяет «фейки» о действиях ВСУ и ситуации на фронте.

Также в сообщении украинской спецслужбы подчеркивается, что председатель Совфеда «отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее полному захвату». На основании «расследования», которое координировал Офис генерального прокурора Украины, СБУ заочно обвинила Матвиенко по двум статьям УК:

о посягательстве на территориальную целостность Украины,

об оправдании и признании правомерности российской военной операции, «глорификации» ее участников.

СБУ напомнила, что ранее аналогичным образом уже предъявляла главе Совфеда обвинения в подстрекательстве к принятию решения о военной операции на Украине и к проведению этой операции.

В октябре 2022 года Служба безопасности Украины объявила Матвиенко в розыск в соответствии со ст. 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Аналогичным образом украинская спецслужба разыскивает спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.

Тогда же, летом 2022 года, Матвиенко призывала российских и украинских парламентариев сесть за стол переговоров на площадке саммита глав парламентов стран G20, чтобы «попытаться понять друг друга и найти договоренности».

В апреле 2024 года Матвиенко заявила, что «киевский режим» и СБУ являются террористическими, поскольку санкционируют и осуществляют теракты. При этом она подчеркнула, что саму Украину невозможно признать «государством-террористом», так этого понятия нет в международном праве.

Ранее СБУ сообщила, что получивший российское гражданство продюсер и музыкант Юрий Бардаш (“Грибы”) подозревается в оправдании действий России против Украины, “пропаганде войны”, распространении материалов с призывами к изменению границ страны и публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя.