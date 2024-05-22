Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении по нескольким статьям украинского Уголовного кодекса продюсеру и музыканту Юрию Бардашу, который в январе получил российское гражданство. Об этом говорится в заявлении ведомства от 22 мая.

Как следует из пресс-релиза СБУ, Бардаша подозревают по четырем статьям УК Украины: об оправдании действий России против Украины, «пропаганде войны», распространении материалов с призывами к изменению границ страны и публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя. По статье о посягательстве на территориальную целостность государства продюсеру грозит десять лет лишения свободы.

Сотрудники СБУ собрали «доказательную базу» о нарушениях Бардаша, который, как говорится в пресс-релизе, призывал к захвату Киева и Харькова, делая соответствующие заявления в телеэфирах и своем телеграм-канале. Экспертиза высказываний продюсера, по утверждению украинской спецслужбы, подтвердила его «информационно-подрывную деятельность».

СБУ продолжает «комплексные мероприятия» для привлечения Бардаша к ответственности, следует из сообщения.

Сам продюсер заявил РБК, что «внимание» со стороны украинских спецслужб его «только мотивирует работать дальше».

«Значит, верным курсом иду, раз даже на Украине продолжают за каждым моим шагом следить. Я продолжу свое путешествие по России и новым регионам в поисках талантов», — сказал Бардаш.

Он отметил, что готовит к запуску новый проект, концепция которого — поиск талантов в различных российских регионах, в том числе новых. «Тогда СБУ вообще в шок придет от того, сколько здесь живет крутых, талантливых — уже бывших украинцев», — предположил продюсер.

Юрий Бардаш родился в 1983 году в городе Алчевск Луганской области. В разные годы работал с украинскими группами Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и певицей Луной. В 2022 году после начала боевых действий на Украине переехал в Россию. В январе 2024 года опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с российским паспортом.

В феврале 2024 года СБУ заочно объявила подозрение певице и экс-депутату Верховной рады Таисии Повалий, которая поддержала военную операцию на Украине и переехала в Россию. Ее обвинили по трем статьям УК Украины.