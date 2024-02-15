Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения певице и экс-депутату Верховной рады Таисии Повалий, которая поддержала военную операцию на Украине и переехала в Россию. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Артистке инкриминировали сразу три статьи уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111—1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);

ч. 1 ст. 436—2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

Обвинения певице предъявлены заочно, поскольку она покинула страну перед началом боевых действий, а затем получила российское гражданство.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на певицу и бывшего народного депутата Таисию Повалий, которая оправдывает агрессивную войну России против Украины», — следует из сообщения СБУ.

В публикации говорится, что, помимо получения российского гражданства, Повалий в интервью московскому интернет-изданию положительно высказывалась о президенте России Владимире Путине «и призвала к захвату всей территории Украины», выступила на концерте в Луганске и высказалась в поддержку российских военных, а также пыталась дискредитировать бойцов украинской армии, участвовавших в боях за Киев.

Концертный директор Повалий отказался прокомментировать RTVI предъявленные артистке обвинения, заявив, что «здесь нечего комментировать».

Таисия Повалий родилась на Украине, в Киевской области. Помимо творческой деятельности в 2010-ые годы занялась политикой. До 2014 года была народным депутатом Украины. После евромайдана Повалий вышла из состава Партии регионов, и вскоре переехала в Россию.

В 2015 году Повалий лишили звания народной артистки Украины, в 2022 году — внесли в санкционный список страны. Артистка поддержала действия России на Украине. На фестивале патриотической песни «Время героев» в августе 2023 года Таисия Повалий высказалась о русском патриотизме и духовности, которых «ей не хватало во время переворотов на территории Украины».

Помимо Повалий киевские власти также в 2022 году ввели санкции против других украинских артистов, не осудивших действия Москвы. Среди них Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко.