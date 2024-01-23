Украинский музыкальный продюсер, основавший группы «Грибы» и Quest Pistols, Юрий Бардаш получил российское гражданство. Об этом событии он рассказал в своем телеграм-канале.

Бардаш опубликовал фото, на котором держит российский паспорт на фоне портрета российского президента Владимира Путина и флага России. Свой пост продюсер сопроводил строчкой из произведения Владимира Маяковского: «Я достаю из широких штанин…», — написал он под снимком.

В комментариях к публикации Бардаша многие подписчики поддержали его решение и поздравили продюсера с тем, что он «больше не эмигрант».

Юрий Бардаш переехал в Россию в 2022 году, после начала боевых действий на Украине. Почти сразу он рассказал о своем желании стать гражданином Российской Федерации.

Кроме того, продюсер открыто поддержал действия российских властей на Украине. В 2023 году на церемонии вручения российской 2-й Национальной премии интернет-контента он выступил с песней «Соколка», которую исполнил вместе с Хором Сретенского монастыря.

Юрий Бардаш родился в городе Алчевск Луганской области. С начала 2000-х он занимался танцами. Позже в Киеве он познакомился с будущими участниками коллектива Quest Pistols и запустил музыкальный проект. Позднее Бардаш начал продюсировать группу «Грибы» и певицу Луну. В 2010 году он вместе с супругой уехал в США, где прожил несколько лет.