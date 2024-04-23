Украину невозможно признать государством-террористом, поскольку в международном праве нет такого понятия. Об этом сообщила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Что касается признания Украины государством-террористом, ну это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия «государство-террорист», — сказала Матвиенко.

При этом она назвала террористическим киевский режим, обвинив его в организации «всех террористических актов» на территории России «при разработке, поддержке ЦРУ и других западных разведок».

Матвиенко выступила за признание террористической структурой Службы безопасности Украины (СБУ). Спикер Совфеда объяснила это тем, что считает СБУ «непосредственными разработчиками, осуществляющими теракты».

В Госдуме не обсуждали изменения законодательства, позволяющие признавать государства террористическими, заявил «Инфо 24» первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

По его словам, на эту тему велись «просто разговоры». Обсуждений в комитетах, комиссиях или на заседаниях Госдумы «пока, по крайней мере, не было», уточнил депутат.

Синельщиков отметил, что ему «слабо представляется, как можно признать государство террористом», и добавил, что на этот счет нужно «проконсультироваться с международниками».

Дискуссии о признании Украины террористическим государством

После начала военной операции Украина, страны Балтии, Чехия, Нидерланды, Словакия, Польша, Парламентская ассамблея ОБСЕ и Европарламент приняли резолюции, определяющие Россию как террористическое государство либо как спонсора терроризма или объявляющие террористическим российский политический режим. Обязательной юридической силой эти документы не обладают.

В России неоднократно возникали дискуссии о признании Украины террористическим государством. «Необходимо признать: Украина — террористическое государство», ― заявил в апреле 2022 года председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя данные ФСБ о задержании подозреваемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева и других российских журналистов.

В июле того же года лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил, что в Госдуму внесен законопроект о признании Украины террористическим государством.

Документ предлагал ввести в российское законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма». В нем также перечислялись основания, по которым государства должны признаваться террористическими.

«Ведомости» писали со ссылкой на источники, что законопроект не был внесен, поскольку его нужно согласовать с правительством, дипломатами и администрацией президента.

В МИД России заявили, что признание Украины государством-террористом было бы ошибкой, поскольку «означало бы ревизию последовательно отстаиваемой на протяжении многих лет линии на неприятие доктрины государственного терроризма».

Подобные ярлыки использует Запад «для обозначения неугодных стран, не соответствующих их извращенным представлениям о демократии и правах человека», сказал заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

В январе 2024 года, после крушения самолета Ил-76 с украинскими пленными, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил начать процедуру признания Украины государством-террористом.