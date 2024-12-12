Госдума отклонила законопроект о признании 31 декабря нерабочим днем, передает корреспондент RTVI.

Законопроектом предлагалось включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней. В то же время 8 января, согласно инициативе, исключалось бы из новогодних каникул. При этом общее количество нерабочих праздничных дней оставалось бы прежним, отмечали авторы во главе с председателем комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославом Ниловым.

«Баланса мы никакого не нарушаем экономике, ущерба мы не причиняем тем самым работодателю. Тем более, что мы прекрасно понимаем, что когда 31 декабря остается рабочим днем, то он реально превращается в полурабочий. Уже предновогоднее настроение, кто-то не приходит, кто-то за свой счет отпуск берет, кто-то в отпуск уходит, кто-то по договоренности с работодателем… Принятие закона о выходном дне 31 декабря накануне нового года будет еще и позитивно всеми воспринято», — сказал Нилов на заседании Госдумы.

Законопроект получил отрицательный отзыв правительства. Предложенное изменение законодательства кабмин счел «избыточным», отметил во время обсуждения член комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко.

«Наиболее емко, по-моему, позицию изложила сторона российской трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений, представляющая профсоюзы. Они не поддерживают рассматриваемый законопроект и отмечают, что в случае объявления 31 декабря выходным днем работники начнут подготовку к празднику, в том числе на работе, уже 30 декабря, при этом теряется полноценный праздничный день 8 января, и работники, выезжавшие на отдых или к местам поклонения, вынуждены будут возвращаться к месту проживания в Рождество Христово 7 января», — сказал депутат.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике представил отрицательный отзыв на этот законопроект, с такой позицией согласилось большинство парламентариев. В результате депутаты отклонили инициативу.

Аналогичные инициативы уже отклонялись Госдумой в разные годы. В частности, в 2020 году нижняя палата парламента отклонила законопроект депутатов от ЛДПР о признании 31 декабря выходным днем. Правительство также не поддержало эту инициативу.

В этом году 31 декабря будет выходным за счет переноса с 7 января 2024-го, которое выпало на воскресенье. По такому же принципу в 2021 году на 31 декабря перенесли выпадающий выходной с 3 января.