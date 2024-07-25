Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году. Таким образом, россияне могут отдыхать 11 дней в следующие новогодние праздники, сообщила пресс-служба ведомства.

«Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Так, например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням… Таким образом новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней», — цитирует РИА Новости главу Минтруда Антона Котякова.

Таким образом, россияне будут отдыхать:

с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го;

с 22 по 23 февраля;

с 8 по 9 марта;

с 1 по 4 мая;

с 8 по 11 мая;

с 12 по 15 июня;

со 2 по 4 ноября;

с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026-го.

3 июля к Минтруду обратилась глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) с предложением сделать 8 июля выходным днем. По ее словам, большинство мам из 2,4 млн многодетных семей в России не работают, посвящая себя детям, а День семьи — это возможность провести время всей семьей, «укрепить семейные ценности».

Позже глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что министерство труда не решает вопрос о введении выходного в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. По его словам, подобные вопросы решаются через поправки в Трудовой кодекс.