Китайский банк Chouzhou Commercial Bank сообщил клиентам о приостановке операций с Россией. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех бизнесменов, деловые объединения и финансовых консультантов.

По словам собеседников газеты, на прошлой неделе менеджеры банка сообщили клиентам, что финансовая организация прекратит отношения с любыми белорусскими или российскими лицами. Владелец одной из компаний отметил, что у него из-за решения банка уже сорвалось несколько сделок.

Как пояснили «Ведомости», остановка расчетов и наступивший китайский Новый год может привести к логистическому коллапсу — вывезти товар будет затруднительно до марта из-за длинных выходных (с 10 по 17 февраля).

По данным издания, Chouzhou является основным банком для российских импортеров из-за сравнительно мягкого комплаенса и удобного географического расположения штаб-квартиры.

В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который значительно упростил для американского Минфина введение ограничений в отношении банков, нарушающих санкции против России. В документе говорится, что министерство финансов США вправе блокировать деятельность иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействуют поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу. Для введения мер достаточно хотя бы косвенного участия финансовой организации в этих процессах.

После этого отказываться от работы с российскими банками начали турецкие финансовые организации. Владелец торгового брокера рассказал «Ведомостям», что «полувсеядные» банки также начали разрывать отношения с российскими компаниями. При этом в первую очередь речь идет о лицах, которые стали клиентами организаций после начала военной операции на Украине. По словам собеседника, компаниям приходят уведомления от банка с рекомендацией завершить все отношения и закрыть счет в течение определенного периода, например, 30 дней.

Об ужесточении китайскими государственными банками ограничений на работу с российскими клиентами в январе писал Bloomberg. Не менее двух финансовых организация начали проверять своих партнеров из России, планируя разорвать отношения с теми, кто сотрудничает с российским ВПК или помогает подсакнционным лицам.