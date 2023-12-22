Министерство финансов США получил право отключать иностранные банки от американской финансовой системы и блокировать банковские счета за содействие российской военной промышленности в рамках вторичных санкций. Соответствующий указ подписал 22 декабря президент США Джо Байден.

Предусмотренные этим указом меры могут применяться в рамках новых полномочий американского министра финансов для воздействия на зарубежные банки, которые «содействуют сделкам, напрямую или косвенно укрепляющим военно-промышленный комплекс России».

Чтобы ввести санкции в силу, глава Минфина США должен согласовать их с госсекретарем. В некоторых случаях потребуется также согласование с министром торговли. В частности, глава Госдепартамента вправе одобрять блокирование имущества иностранного банка или запрет на открытие в нем корреспондентских счетов.

Кроме того, в рамках вторичных санкций указ Байдена позволяет вводить эмбарго на импорт товаров, имеющих российское происхождение, но «существенно переработанных» за пределами России. Эта мера, как разъяснил Минфин США, коснется, в частности, ограненных за рубежом алмазов, а также рыбы и морепродуктов — лосося, трески, краба, минтая, — добытых «третьими странами» в российских территориальных водах и/или впоследствии ими переработанных.

Комментируя эту меру, глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил «Коммерсанту», что она окажется «болезненной» для рыбного рынка самих Соединенных Штатов, который с лета 2022 года испытывает дефицит краба. «Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки», — убежден эксперт.

По мнению исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, указ Байдена может привести к сокращению экспорта российского экспорта в Китай, который удалось нарастить в 2023 году. При этом, считает Фомин, серьезных убытков по лососю, треске и минтаю ожидать не следует, а по крабу они уже были понесены весной 2022 года при потере доступа на американский рынок, которая привела к двукратному падению цен.

Эксперт напомнил, что закупочные цены на краба для КНР были снижены в надежде, что после переработки на китайских предприятиях он все-таки «пойдет в США». Теперь, по мнению Фомина, Китай либо снизит объем закупок краба в России, либо еще сильнее уронит цену на него.