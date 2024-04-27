Россия и Украина могли прийти к мирному соглашению через несколько недель после начала боевых действий, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на 17-страничный проект договора между странами. Одну страницу этого документа издание опубликовало на сайте, а также в своих социальных сетях.

Стороны конфликта пришли к соглашению к 15 апреля 2022 года и смогли договориться по основным положениям документа, оставив открытыми лишь несколько пунктов, отмечают журналисты.

По их данным, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский должны были обсудить их в ходе встречи на высшем уровне.

Как отмечает издание, «надежды на соглашение были велики, но решающий шаг так и не был сделан».

«По мере продолжающихся успехов Украины на поле боя, Россия даже отошла от своих максимальных позиций. В итоге, обсуждения завершились первыми прямыми переговорами в Стамбуле при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в конце марта [2022 года]. Кадры со встречи на Босфоре породили во всем мире надежды на скорое завершение ***** [боевых действий]. Фактически, обе стороны тогда начали готовить проект договора», — пишет Welt.

В соответствии с положениями документа, Украина обязалась придерживаться «трех неядерных принципов»: не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.

В 1-й статье договора было оговорено, что украинская сторона обязывается соблюдать «постоянный нейтралитет» и закрепит его в конституции страны. Это бы означало отказ Киева от членства в каком-либо военном союзе, включая НАТО.

Немецкое издание назвало 13 подпунктов этой статьи свидетельством того, что понятие «нейтралитет» определялось в «мирном» проекте документа достаточно широко.

Украина также должна была взять на себя обязательство не разрешать иностранным войскам использовать свою военную инфраструктуру и не проводить у себя международные военные учения.

Россия, в свою очередь, согласилась, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, КНР, Россия, США и Франция), должны были предоставить всеобъемлющие гарантии безопасности. Крым и Севастополь не попадали под действие этих гарантий. Требование Киева уточнить статус полуострова в течение 10-15 лет, о котором шла речь в Стамбульском коммюнике, не был отражен в проекте соглашения.

В документе не уточнялось, на какие территории восточной части Украины распространялось бы действие этого пункта соглашения. «Согласно статье 3-й документа ничто не мешало Киеву напрямую стать членом ЕС», — отмечает издание.

По словам автора статьи, в 5-й статье проекта договора Россия и Украина договорились о механизме, «напоминающем положение о помощи НАТО».

«В случае “вооруженного нападения на Украину” государства-гаранты обязались поддержать Киев в его праве на самооборону, закрепленном в уставе ООН, не позднее, чем через три дня. Такая помощь могла бы осуществляться за счет “совместных действий” всех или отдельных стран-гарантов», — указывают журналисты.

По данным Welt, в 15-й статье шла речь о том, что договор должен быть ратифицирован каждым государством, чей представитель поставил под ним свою подпись. Издание предположило, что это было сделано по просьбе украинской стороны для демонстрации готовности со стороны России прибегнуть к механизму защиты, схожему с принципами НАТО.

В материале также говорится, что одной из проблем в этом вопросе стало положение о необходимом согласии всех государств-гарантов, что предоставляло России возможность прибегнуть к праву вето. Москва также не согласилась предоставить возможность для создания бесполетной зоны над Украиной в случае нападения.

«Два украинских переговорщика независимо друг от друга подтвердили это Welt am Sonntag. Украинская делегация это отрицает», — сказано в публикации.

По словам автора материала, еще одним вопросом, о котором шла речь в проекте документа, было сокращение состава войск Украины. Российская сторона выдвинула требование сократить украинскую армию до 85 тысяч солдат, а также уменьшить количество танков (до 342 единиц), истребителей (102), боевых кораблей (2) бронетехники (1029), вертолетов (35), артиллерийских орудий (519), систем залпового огня с максимальной дальностью 40 км (96), минометов (147) и противотанковых ракет (333).

Киев, в свою очередь, настаивал на численности армии в 250 тысяч солдат, и хотел сохранить 800 танков, 160 истребителей, 8 боевых кораблей, 2400 единиц бронетехники, 144 вертолета, 1900 артиллерийских орудий, 600 систем залпового огня с дальностью до 280 км, 1080 минометов и 2000 противотанковых ракет.

«Но после многообещающего саммита в Стамбуле Москва выдвинула последующие требования, на которые Киев не согласился. Они отмечены в документе курсивом. Россия требовала сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, снять взаимные санкции и прекратить иски в международных судах. Киеву также следовало законодательно запретить “фашизм, нацизм и агрессивный национализм”», — пишет газета.

Как отмечает издание, 18-я статья проекта показывает, что стороны ожидали, что президенты двух стран подпишут договор в апреле 2022 года.