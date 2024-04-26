Российские провоенные телеграм-каналы высмеяли заявление Главного управления разведки (ГУР) Миноброны Украины, которое приписало себе уничтожение российского транспортного вертолета Ка-32 на аэродроме Остафьево в Новомосковском административном округе Москвы. Официальных комментариев от Минобороны и МЧС России по поводу инцидента не поступало.

Автор специализирующегося на авиации канала Fighterbomber подчеркивает, что сгоревший в Остафьево вертолет принадлежит пожарной службе и не имеет никакого отношения к Вооруженным силам.

«Стоит ждать новых видео с поджогами машин скорой помощи, такси, велосипедов, курьеров и, дай бог, самокатов, а также остальных транспортных средств, “осуществляющих помощь и логистику ВС РФ”», — иронизирует Fighterbomber.

О том, что вертолеты Ка-32 в России использует только МЧС, пишет и Кирилл Федоров в своем телеграм-канале «Война История Оружие». По его словам, ГУР пытается выдать поджог пожарного вертолета за уничтожение «вертушки» российского Минобороны.

«Террористам совершенно неважно, какую технику жечь. Им абсолютно побоку, что эти вертолёты используются для СПАСЕНИЯ людей. Но террористы на то и террористы, чтобы препятствовать благим делам», — рассуждает Федоров.

Автор телеграм-канала «Тринадцатый» считает, что история с вертолетом демонстрирует «нынешний уровень ГУР», который сводится к вербовке и финансированию деятельности террористов, попыткам поджогов административных зданий с помощью коктейлей Молотова, телефонному мошенничеству под видом «службы безопасности банка».

По словам «Тринадцатого», сейчас предел возможностей ГУР — это «попытки убить [блогера Анатолия] Шария в Испании, раз в месяц обещать вернуть Крым, организовывать азартные игры на Украине и ставить негативные реакции в Telegram».

Автор канала подчеркивает, что Остафьево — это «обычный аэропорт», который контролируется Газпромом и, как правило, используется им для собственных же нужд.

«Ка-32 — это обычный советский вертолет, находящийся на балансе МЧС. Скорее всего, его просто подожгли», — объясняет он.

ГУР при этом утверждает, что аэродром Остафьево принадлежит Министерству обороны России и эксплуатируется совместно с «Газпромавиа», а сгоревший вертолет «использовался в интересах московского авиационного центра, в частности — для поддержки операций российской армии».

Информация об «уничтожении» вертолета появилась в украинских СМИ утром 26 апреля. Позднее ее опубликовало и само ГУР, а также другие силовые ведомства Украины. Во всех сообщениях утверждалось, что украинская разведка уничтожила вертолет Минобороны России, применявшийся для логистических перевозок на нужды военной операции. В подтверждение ГУР выложило видеозапись с горящим вертолетом.

Вертолет Ка-32 (Helix-C по классификации НАТО) — советский и российский средний транспортный вертолет с двумя турбовальными двигателями и неубирающимися шасси. Его начали разрабатывать в 1969 году для эксплуатации в экстремальных арктических условиях. В ходе разработки было решено адаптировать вертолет под многоцелевое использование — для спасательных и поисковых работ, транспортных перевозок, обслуживания буровых платформ, патрулирования и др.

Первый полет опытного Ка-32 состоялся в конце 1973 года, серийного — в 1980 году. В 1985 году его демонстрировали на Парижской авиационно-космической выставке. С 1985 по 2006 годы было выпущено около 160 Ка-32 разных модификаций. В 2013 году возможность сборки вертолетов этой модели получила китайская корпорация «Итун». С 2011 года производится только модификация Ка-32А11ВС, предназначенная для перевозки грузов на внешней подвеске и пожаротушения.