Британское министерство иностранных дел вызвало посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с якобы «организованной Россией вредоносной деятельностью» на территории страны. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Великобритания остается глубоко озабочена сообщениями об организованной Россией вредоносной деятельности на территории Великобритании, а также большим количеством сообщений о наблюдаемой нами модели поведения Российской Федерации, которая занимается поддержкой такой деятельности на территории других суверенных государств», — говорится в пресс-релизе министерства.

В британском внешнеполитическом ведомстве призвали Москву немедленно прекратить подобную деятельность.

В сообщении также отмечается, что Лондон продолжит сотрудничать с союзниками над сдерживанием и защитой от «полного спектра угроз, которые исходят со стороны России».

Днем 26 апреля Королевская прокуратура Великобритании сообщила о задержании пятерых мужчин, которые подозреваются в совершении враждебных действий в пользу России. По версии ведомства, они могут быть причастны к поджогам коммерческой недвижимости, связанной с Украиной, в марте 2024 года.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон выразил обеспокоенность ситуацией, и отметил, что все, кто связан с иностранным вмешательством в дела государства, будут привлечены к ответственности.

В середине апреля Министерство иностранных дел России объявило демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве Томасу Додду. В ведомстве обратили внимание Додда на «неприемлемые агитационные публикации» дипломатических представительств Великобритании в России в ходе проведения президентских выборов.

Российский МИД назвал их свидетельством грубого нарушения принципов Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

В начале апреля Андрей Келин назвал «крайним преувеличением» слова министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о том, что Европа вступает в «предвоенный» период. В феврале посол рассказал RTVI, что не видит угрозы разрыва дипломатических отношений между Россией и Британией, однако отметил, что она может появится «в перспективе».