Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс написал в статье для газеты The Daily Telegraph, что мир перешел от послевоенного периода к предвоенному. Материал посвящен 75-летию с момента основания НАТО.

«Отдать дань прошлому НАТО недостаточно. Сегодня мы должны вновь задуматься о будущем Альянса. Мы перешли от послевоенного к предвоенному миру», — считает Шаппс.

По его словам, демократия стран-участниц блока находится «под прицелом» из-за России, которая «угрожает <…> соседям» становящегося «более воинственным» Китая, а также Ирана и Северной Кореи.

Для выхода из этой ситуации, отмечает глава британского ведомства, необходимо «удвоить <…> усилия по поддержке Киева». По мнению Шаппса, в том случае, если Россия одержит победу в конфликте с Украиной, то «ближайшие соседи [Москвы] могут оказаться следующими».

«Именно поэтому с 2022 года мы оказали Украине военную поддержку на сумму более £7 млрд, а с 2014 года обучили более 60 тыс. украинских военнослужащих всему, начиная от базовых пехотных навыков и заканчивая летной подготовкой», — подчеркнул Шаппс.

Также министр напомнил, что в 2014 году члены блока договорились о выделении 2% ВВП на оборонные расходы. Однако некоторые страны до сих пор не выполнили это условие, отмечает он.

«Так больше продолжаться не может. Мы не можем позволить себе играть в русскую рулетку с нашим будущим», — заявил глава британского Минобороны.

Кроме того, Шаппс считает, что члены альянса должны укрепить «евроатлантический оборонный сектор». «Россия наращивает свою промышленность, чтобы соответствовать своим военным потребностям. Мы должны сделать то же самое. Это означает инвестиции в увеличение количества боеприпасов и запасов», — заключил он.

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал высказывания о вступлении Европы в предвоенный период «крайним преувеличением», передает 4 апреля ТАСС.

«В Европе нет предвоенной ситуации, а есть проблема между Россией и Украиной, которая должна быть решена. Все остальное — это чистой воды домыслы», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, когда может закончиться военная операция, Келин заявил, что украинская сторона не готов вести переговоры с Москвой, а страны НАТО продолжают говорить о необходимости вооружать Киев. По его словам, это приведет «лишь к уничтожению самой Украины».