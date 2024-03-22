Североатлантический альянс впервые задумался о вероятном конфликте с Россией сразу после присоединения к ней Крыма в 2014 году, а спустя пять лет военно-политический блок начал возвращение к коллективной безопасности. Об этом заявил глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр в беседе с онлайн-изданием украинского Минобороны Armyinform (интервью опубликовано на его сайте).

По словам Бауэра, с 2019 года альянс в рамках возвращения к коллективной безопасности изменил свою оборонную стратегию, операционное планирование, а также работает над обновлением вооруженных сил.

«Теперь мы все понимаем, что при возвращении к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что неприятель решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась. Это означает необходимость большего количества подготовленных солдат, больше возможностей, больше запасов оружия и боеприпасов и улучшение командной системы управления», — сказал глава военного комитета НАТО.

На вопрос о готовности блока к возможному конфликту с Россией Бауэр ответил утвердительно, добавив, что сейчас главная задача НАТО — быть готовыми.

«Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего», — пояснил он.

О готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией Бауэр также говорил в январе в интервью португальскому телеканалу RTP. Тогда глава военного комитета отмечал, что страны Североатлантического альянса должны быть лучше подготовлены, поскольку военная инициатива теперь принадлежит России, а сам военно-политический блок утратил на нее монополию.

Представляя свое видение дальнейших стратегических планов Москвы, глава военного комитета НАТО предположил, что, «речь идет о возвращении к старому Советскому Союзу».

Официальная военная делегация НАТО, в состав которой вошел адмирал Роб Бауэр, 21 марта впервые с начала российско-украинского конфликта приехала в Киев с целью участия в местной конференции по безопасности.

Выступая на мероприятии, председатель военного комитета Североатлантического альянса призвал продолжить мобилизацию на Украине, заявив, что это необходимая мера для продолжения боевых действий.

По его словам, необходимо убедить граждан в мобилизации для безопасности самой страны. Также он призвал украинцев «не быть чрезмерно пессимистичными» по поводу ситуации на поле боя, ведь пессимисты «не выигрывают войн».

Бауэр добавил, что союзники по НАТО оказывают поддержку Украине и желают, чтобы она стала членом альянса.