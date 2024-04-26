Басманный суд Москвы арестовал инспектора ДПС Дмитрия Бовтунова, который отпустил главного подозреваемого по делу об убийстве мотоциклиста Кирилла Ковалева из-за замечания о неправильной парковке. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, Бовтунов задержал автомобиль, за рулем которого находился Исахан Аббасов — один из двоюродных братьев Шахина Аббасова, главного подозреваемого.

«Водитель не имея водительского удостоверения, в целях избежания задержания, предложил взятку инспектору ДПС. Бовтунов согласившись, указал счет на который водителю следовало перевести денежные средства в сумме 30 тысяч рублей», — говорится в тексте официального сообщения.

Решением суда Бовтунов будет помещен под стражу до 18 июня 2024 года.

По данным телеграм-канала SHOT, 31-летний Дмитрий Бовтунов родился в Брянске, однако позднее переехал в Москву. Он начал работать в правоохранительных органах около восьми лет назад. Он перешел в ГИБДД в 2021 году. На момент задержания Бовтунов работал на территории Юго-восточного округа Москвы. После задержания он связался с отцом, которому сообщил, что «накосячил и попал под следствие».

22 апреля Замоскворецкий районный суд арестовал Шахина Аббасова до 18 июня. Аббасов не признал свою вину в убийстве 24-летнего жителя Москвы Кирилла Ковалева. Он также попросил избрать меру пресечения в виде помещения под домашний арест и не подвергать преследованию своих родственников, которые стали фигурантами уголовного дела.

Конфликт между Аббасовым и Ковалевым из-за неправильно припаркованного автомобиля возник 17 апреля. После того, как мотоциклист сделал замечание Аббасову, тот позвонил своим родственникам, после чего нанес Ковалеву множественные удары, причем несколько из них он совершил с помощью ножа.

Затем Аббасов вместо своими родственниками скрылся с места преступления. Они были задержаны в Ростовской области. Как отмечают следователи, в феврале 2024 года у азербайджанца Аббасова истекла временная регистрация. У него дома была также обнаружена существенная сумма наличными. По данным СМИ, Аббасовы продавали обувь через маркетплейс Wildberries.