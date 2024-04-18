В Москве водитель из-за замечания о неправильной парковке избил и ударил мужчину ножом, после чего тот умер. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Москве.

По данным СК, накануне, 17 апреля, 21-летний водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома на Краснодарской улице в районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего мужчины, он сделал водителю замечание.

«В ходе словесного конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также нанес не менее одного удара ножом в область живота, после скрылся с места происшествия», — сообщает ведомство.

От полученных травм мужчина умер в больнице, отмечает СК. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад по этому делу, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Личность подозреваемого установлена, это гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России. Принимаются меры к его обнаружению и задержанию», — отмечается в сообщении.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на СК, подозреваемый — гражданин Азербайджана. Временная регистрация у него истекла в феврале, уточнил источник агентства.

Как сообщает телеграм-канал Shot, нападавший приехал на белом автомобиле Toyota Kamri. По его данным, у жителей дома ранее неоднократно возникали конфликты с ее владельцем. Один из них произошел за несколько часов до убийства, когда местная жительница сняла видео с припаркованной машиной и угрожала ее владельцу отправить ролик в полицию. На автомобиле числится более 100 штрафов, отмечает Shot. В Москве был объявлен план «Перехват», сообщает также телеграм-канал.