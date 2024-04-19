В Ростовской области задержали 21-летнего Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве мужчины в столичном Люблино из-за замечания о неправильной парковке. Также задержаны двое его соучастников, сообщает Следственный комитет.

Аббасов будет доставлен на допрос в подразделение столичного СК.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в прокуратуре Москвы.

По версии следствия, 17 апреля Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома на Краснодарской улице в районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя Кирилла Ковалева, который сделал ему замечание. Между мужчинами возник конфликт. Аббасов избил Ковалева, а также нанес ему ножевое ранение в живот, после чего скрылся. Пострадавший умер в больнице.

Аббасов и еще трое человек были объявлены в федеральный розыск.

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