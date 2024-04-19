Во время обыска в квартире подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы была найдена и изъята крупная сумма наличных денежных средств — свыше 44 млн рублей и $300 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Москве.

«Сегодня в ночное время в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружена и изъята крупная сумма наличных денежных средств — свыше 44 млн рублей и 300 тыс. долларов США», — отметили в ведомстве.

Следователи намерены установить их принадлежность, а также дать оценку законности получения и оборота.

17 апреля в столичном районе Люблин 21-летний водитель из-за замечания о неправильной парковке избил и ударил 24-летнего мужчину ножом. Подозреваемый скрылся. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Позже следствие установило, что подозреваемый — житель Азербайджана Шахин Аббасов. По данным СК, в России он находился нелегально, мужчину объявили в федеральный розыск. Задержаны отец и друг подозреваемого, с ними проводятся следственные действия.

В процессе розыска Аббасова найдены два автомобиля, на которых он пытался скрыться: BMW на Новороссийской улице и другая машина — на улице Верхние Поля. В BMW был обнаружен Microtech с выкидным лезвием и пистолет Макарова.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.