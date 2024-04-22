Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство следователя по делу об убийстве москвича-мотоциклиста за замечание о парковке и арестовал подозреваемого — 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова — почти на два месяца, до 18 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале судов Москвы общей юрисдикции.

Свою вину Аббасов не признал и возражал против заключения под стражу. В прокуратуре Москвы уточнили, что молодой человек просил отправить его под домашний арест, заверяя, что не намерен скрываться.

Он также просил не подвергать уголовному преследованию его родственников, которых следствие считает соучастниками. «Я очень сожалею, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом», — сказал подозреваемый на слушании.

Аббасову предъявлено обвинение по пунктам «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК — об умышленном причинении смерти другому лицу, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, 17 апреля в московском районе Люблино 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал Аббасову замечание из-за неправильно припаркованного возле дома автомобиля, а тот в ответ затеял ссору, «демонстрировал явное неуважение к обществу, нецензурно выражался, выражал непристойное поведение» и позвонил родственникам, чтобы они приехали, таким образом вовлекая их в конфликт.

«Прибывшие соучастники приняли решение совершить убийство Ковалева. Аббасов Шахин Аббасов Шахрат нанесли множественные удары в область жизненно важных органов, при этом Аббасов Шахин использовал заранее приготовленный нож и нанес Ковалеву несколько ударов, в тот же период Аббасов Шахрат продолжал наносить удары потерпевшему», — говорится в сообщении.

После нападения на Ковалева Аббасовы скрылись с места преступления на заранее приготовленных родственниками автомобилях, сообщил следователь. Их задержали в Ростовской области. В ходе расследования выяснилось, что у Шахина Аббасова азербайджанское гражданство, а временная регистрация в России истекла в феврале 2024 года.

Жильцы дома, возле которого произошло убийство, рассказали, что сами неоднократно конфликтовали с Аббасовым из-за неправильной парковки его автомобиля Toyota Kamri. За несколько часов до инцидента с Ковалевым проживающая в доме женщина сняла машину Аббасова на видео и пригрозила ему отправить запись в полицию.

При обыске в квартире, где жил Аббасов, была обнаружена крупная сумма наличными. СМИ сообщили, что молодой человек вместе с родственниками занимался продажей обуви через маркетплейс Wildberries.