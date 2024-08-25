39-летнего создателя мессенджера Telegram Павла Дурова вечером 24 августа задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже, когда бизнесмен выходил из своего джета.

Телеканал TF1 утверждает, что задержание связано с работой Telegram, а также, что Дурову грозит до 20 лет лишения свободы. Создателя мессенджера следствие якобы рассматривает как соучастника множества преступлений, анонимность которых обеспечивалась системой шифрования Телеграма.

Первые реакции на задержание Павла Дурова — в материале RTVI.

Андрей Клишас, член Совета Федерации

Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности»

Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» (обращение к министру иностранных дел России Сергею Лаврову)

Прошу Вас от имени МИД России выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из под стражи, учитывая, что его арест может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram.

По сообщениям СМИ, правоохранительные органы считают Дурова причастным к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству» из-за «отсутствия модерации и сотрудничества с представителями закона» у Telegram. При этом ни один из мессенджеров в мире не осуществляет предварительную модерацию отправленных сообщений, а указанные правоохранителями нарушения регулярно происходят, например, в мессенджерах WhatsApp или Signal, что не приводит к аресту их владельцев.

При отказе французских властей освободить из под стражи Павла Дурова прошу приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или Российской Федерации при его согласии.

Ксения Собчак, журналист

Есть такой мем «а в России вообще убили бы», его используют, когда хотят высмеять релокантсткую привычку превозносить права и свободы в эмиграции даже тогда, когда они ровно такие же, как в России.

Так вот вопрос: задержали бы Дурова у трапа в Москве и грозило бы ему тут 20 лет тюрьмы?

Андрей Медведев, журналист ВГТРК

Задержание Дурова само по себе, может быть, и не вызвало резонанс в России. Если бы не одно обстоятельство.

Фактически, это главный мессенджер нынешней войны. Это альтернатива закрытой военной связи. Вероятно, с сегодняшнего дня, вопрос создания военного мессенджера для нашей армии становится жизненно важным.

Потому что, как долго Телеграм останется таким, как мы его знаем, и останется ли вообще такой мессенджер, теперь трудно предсказать.

Иван Соловьев, заслуженный юрист России

Неудивительно, если ЕС совсем скоро введет санкции в отношении Telegram

Аббас Джума, журналист

Пишут, что Дурову грозит срок во Франции, потому что Telegram не сотрудничает с французскими правоохранителями. А что, такая вот свобода слова. Представляю какой бы вой поднялся если бы это произошло в России.

Эта история, чем бы она ни закончилась для Павла (надеюсь, у нас есть на кого его обменять и он не присядет ни на один из своих стульев), послужит примером для всех, кто считает, что за границей их мозги оценят выше чем на родине и что где-то им будет лучше чем дома.

Это также урок для тех, кто до сих пор почему-то верит в то, что на Западе свобода. Что они могут встречаться с кем угодно, ездить куда угодно, а потом возвращаться в Европу и быть в безопасности.

На Западе вас либо будут контролировать, либо уничтожат. А дома хорошо. И родине послужить не грех.