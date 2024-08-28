Основателя Telegram Павла Дурова днем 28 августа доставили в суд Парижа, где ему могут предъявить обвинения. Об этом сообщает AFP, отмечая, что срок предварительного задержания бизнесмена истек.

По французским законам предельный срок задержания без предъявления обвинений не может превышать 96 часов. Bloomberg сообщало, что для Дурова этот срок истекает 28 августа в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).

Из бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где могли содержать Дурова, выехали две машины с мигалками, передает корреспондент РИА Новости.

Mash утверждает, что Дурова доставили в суд на специальном микроавтобусе французской жандармерии, который ехал в колонне из как минимум шести машин.

По данным источника Reuters, следственный судья должен решить, начинать ли в отношении Дурова официальное расследование. Оно не подразумевает виновности и не обязательно ведет к судебному разбирательству, но указывает на то, что, по мнению судей, в деле достаточно доказательств для продолжения расследования, поясняет агентство.

Расследования могут длиться годами, прежде чем их передадут в суд или оставят без рассмотрения, отмечает Reuters. Если в отношении Дурова начнется официальное расследование, суд может принять решение о заключении его под стражу, добавляет издание. По его данным, судья вынесет решение к 20:00 по местному времени.

Как пишет Bloomberg, судья подвергнет Дурова дополнительному допросу, после чего решит, выдвигать ли против него обвинения или отпустить на свободу со статусом важного свидетеля по делу.

Российские дипломаты делают «все, что должны», в контексте дела против Дурова, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. В частности запрошен доступ консула к предпринимателю.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел на бизнес-джете из Азербайджана. Прокуратура Парижа сообщила, что основателя Telegram задержали в рамках расследования в отношении «неназванного лица» по обвинению в 12 правонарушениях. Среди них отказ передать информацию по запросам правоохранительных органов, соучастие в распространении и хранении детской порнографии, распространении наркотиков и организованном мошенничестве.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, заявил, что задержание Дурова «ни в коем случае» не является политическим решением и связано с продолжающимся расследованием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обвинения, в связи с которыми задержан Дуров, нуждаются в «серьезной доказательной базе», иначе можно говорить о «попытке ограничения свободы коммуникаций» и «прямом запугивании» руководителя Telegram.

По данным Politico, во Франции в розыск также объявлен брат Дурова Николай. В прокуратуре Парижа заявили, что на данном этапе дело главы Telegram не касается его брата.