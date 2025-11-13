Французские власти полностью сняли запрет на перемещения для основателя Telegram Павла Дурова, узнал Bloomberg. Соответствующее решение было принято 10 ноября. Оно также отменяет требование в отношении Дурова регулярно отмечаться в местном полицейском участке, сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

Сам основатель Telegram отказался от комментариев на эту тему, передав такой ответ Bloomberg через своего представителя. Парижская прокуратура на запрос агентства не ответила.

Павла Дурова задержали в августе 2024 года при выходе из частного самолета в парижском аэропорту. После четырех дней допросов ему предъявили обвинение в пособничестве преступлениям, включая мошенничество, которые совершаются в Telegram, и отказа предоставлять данные силовым органам.

Дуров последовательно отрицал обвинения в причастности к преступной деятельности, а раскрывать данные нарушителей по запросу органов согласился в сентябре того же года.

После предъявления обвинений Дурова отпустили под залог в €5 млн, но запретили покидать Францию и обязали отмечаться в полиции дважды в неделю. В июне 2025 года запрет на перемещение был смягчен — предпринимателю разрешили выезжать в Дубай не более чем на 14 дней подряд. Он сообщал, что впервые вернулся «домой» в ОАЭ в марте 2025-го благодаря усилиям адвокатов и решению судей, позволивших ему сделать это.

Дело Дурова рассчитывают передать в суд не раньше начала 2026 года. Весной 2025 года The New York Times писала, что по предъявленным обвинениям его могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет.