Власти Франции разрешили предпринимателю и основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову покидать страну, пишет Le Monde. Он может выезжать только в Дубай и не более чем на 14 дней подряд.

Дуров сможет выезжать из Франции с 10 июля, отмечает Le Monde. Перед своими поездками он должен будет информировать следственного судью об отъезде. В Дубае живут родственники предпринимателя и находятся офисы Telegram.

Источник издания отмечает, что остальные обязательства по судебному надзору для Дурова остаются неизменными. Среди прочего, он обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции.

Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински назвал поддержание такого «строгого судебного надзора <…> абсолютно необоснованным и бессмысленным», как и «обвинения, выдвинутые прокуратурой».

В интервью Le Point, которое было опубликовано 19 июня, Павел Дуров назвал предъявленные ему обвинения «полным абсурдом».

«То, что преступники используют наш сервис обмена сообщениями среди многих других, не делает тех, кто им управляет, преступниками. Никогда не было доказано, что я хоть на секунду в чем-то виновен», — заявил он.

Кроме того, Дуров назвал ложными обвинения в том, что Telegram отказывался сотрудничать с французскими властями. По его словам, это «французская полиция неправильно соблюдала международную процедуру».

В разговоре с Le Point предприниматель признался, что запрет на выезд из Франции сильно повлиял на него. Он рассказал, что у его родителей серьезные проблемы со здоровьем и, «по статистике, им осталось жить всего несколько лет».

«Я был лишен драгоценных месяцев, проведенных с ними. Кроме того, у меня только что родился сын, и я пропускаю первые месяцы его жизни. У него до сих пор нет паспорта, потому что я не присутствовал при его рождении в Дубае», — сказал Дуров.

Он также упомянул своего сына-подростка, который учится в дубайской школе. По словам Дурова, мальчик недавно сломал руку, а рядом не оказалось родителей.

Запрет на выезд из Франции повлиял и на деятельность Дурова. В частности, он не смог посетить «Форум свободы» в Осло, где должен был встретиться с активистами из разных стран, чтобы понять, «как они используют Telegram и что мы могли бы улучшить». В итоге Дуров выступил на конференции по видеосвязи.

Павел Дуров фигурирует в уголовном деле, возбужденном французскими следственными органами. 24 августа 2024 года бизнесмена задержали в одном из французских аэропортов по подозрению в соучастии в незаконных финансовых операциях в рамках деятельности преступного сообщества.

В марте 2024 года Дурову уже смягчали ограничение на выезд из страны — следствие разрешило ему посетить ОАЭ с 15 марта по 7 апреля.

При этом в мая парижские прокуроры не позволили Дурову поехать в США на инвестиционные переговоры, объяснив это отсутствием достаточной необходимости и убедительных доводов. Le Monde отмечает, что отсутствие предпринимателя не помешало сделке: к концу месяца его мессенджер привлек не менее $1,5 млрд через выпуск облигаций.