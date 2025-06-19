Предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров составил завещание из-за рисков, связанных с его работой. Об этом он рассказал в интервью Le Point.

Павел Дуров уточнил, что составил завещание «недавно». На вопрос журналиста о том, почему он решил сделать это в 40 лет, что является в таком возрасте «редкостью», предприниматель рассказал о рисках на работе.

«Защищая свободы, вы наживаете себе много врагов, в том числе внутри могущественных государств. Я хочу защитить не только своих детей, но и созданную мной компанию Telegram. Я хочу, чтобы Telegram навсегда остался верен ценностям, которые я защищаю», — пояснил Дуров.

Бизнесмен добавил, что в случае его «исчезновения» Telegram перейдет некоммерческому фонду. Своей целью он назвал обеспечение «непрерывности работы платформы».

«Я хочу, чтобы она продолжала существовать независимо, с уважением к конфиденциальности и свободе выражения мнений», — подчеркнул Дуров.

Согласно завещанию Дурова, дети получат доступ к его состоянию через 30 лет, «начиная с сегодняшнего дня». Предприниматель пояснил, что хочет, чтобы они «жили как нормальные люди, строили себя самостоятельно, учились доверять себе, могли творить, а не зависеть от банковского счета».

«Я хочу уточнить, что не делаю различий между своими детьми: есть те, кто был зачат естественным путем, и те, кто родился в результате сдачи спермы. Все они мои дети, и все они будут иметь одинаковые права. Я не хочу, чтобы они разорвали друг друга на части после моей смерти», — отметил основатель Telegram.

По словам Дурова, у него шесть официально признанных детей от трех партеров, еще более 100 родились в 12 странах в результате сдачи спермы.

Летом 2024 года Павел Дуров поделился со своими подписчиками информацией о том, что неоднократно сдавал донорскую сперму и таким образом стал отцом приблизительно сотни детей. По словам бизнесмена, первый раз он стал донором по просьбе друга, жена которого не могла забеременеть от мужа, а потом задумался над этим как над миссией, поскольку глава клиники посетовал на нехватку качественного генетического материала.

Комментируя эту новость RTVI, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что чем больше умных людей становятся донорами спермы для ЭКО, тем лучше. «Может, он хочет школу Дурова основать, университет Дурова. Там все родственники будут у него, Дуровы. Вдруг все умные получатся, создадут какой-нибудь новый Telegram», — предположил он.